De tijd van de plaatselijke rijwielverkoper is voorbij

De elektrische fiets blijft populair in Nederland en de sportieve varianten raken steeds meer in trek. De vraag naar zeer snelle e-fietsen - speed pedelecs - is nog niet groot, maar groeit wel. En steeds meer fietsen worden online gekocht. De tijd dat iedereen zich bij de plaatselijke rijwielverkoper meldde voor een nieuwe fiets is voorbij.

De veranderingen in Nederland-fietsland gaan snel en dat geldt ook voor een aantal andere landen. Accell, fabrikant van onder meer Batavus, Sparta en Koga merkt dat. In de eerste helft van 2015 verkocht het bedrijf uit Heerenveen nog 985.000 fietsen in de 70 landen waar het fietsen verkoopt. Een jaar later waren dat er 908.000 en in de eerste helft van dit jaar 753.000. Zoiets kan je een spectaculaire daling noemen. Toch kwam de halfjaaromzet van Accell iets hoger uit dan een jaar geleden.

Dat komt vooral doordat een paar trends zich doorzetten. In Nederland blijft veel vraag naar elektrische fietsen die veel duurder zijn dan gewone rijwielen. Vorig jaar was een op de vijf verkochte fietsen in Nederland elektrisch en volgens Accell-interim-topman Hielke Sybesma is dat aandeel van de e-fiets inmiddels nog hoger. Sportieve (dus: duurdere) e-fietsen doen het ook goed. Veertig procent van de e-fietsen die Accell in Nederland verkoopt, behoren tot die categorie. In Duitsland is de e-fiets ook in trek en in Alpenlanden als Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland slaat de elektrische mountainbike aan: fietsen van 3000 tot 5000 euro per stuk. Sybesma: "Die zijn daar een hit".

Het web op

De consument in Nederland (en sommige andere landen) verandert van gedrag en daar heeft Accell het ook lastig mee. De online-verkoop van fietsen (ook e-fietsen) neemt toe, de vakhandel staat onder druk. In samenwerking met die handel probeert Accell die concurrenten het hoofd te bieden. Dat betekent dat veel fietsenwinkels het web op moeten. Ook de online-klanten wil Sybesma bedienen. In de VS speelde trouwens iets soortgelijks. De verkoop van gewone fietsen via sportwinkels daalde fors - het aantal sportwinkels eveneens - en ook in de VS moet Accell zich meer richten op online.

Door de lagere fietsverkopen in Nederland en VS, fors lagere verkopen in Turkije (politieke onrust, economische problemen), een belastingtegenvaller in de VS en hoge investeringen in ICT en online, kwam de halfjaarwinst van Accell bijna 23 procent lager uit dan in de eerste helft van 2016. Beleggers schrokken daarvan, het aandeel verloor gisteren bijna 9 procent en sloot op ruim 26 euro. Dat is ongeveer het niveau van april toen Pon Holdings (eigenaar van Gazelle) onverwacht een bod deed op Accell en 32,72 euro per aandeel wilde betalen. Pons bod werd door Accell afgewezen.

