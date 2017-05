De tijd is rijp voor hechtere eurozone

Nu de populistische anti-EU-krachten in Europa via diverse stemhokjes op hun plaats zijn gezet, is het tijd om door te pakken met een verdere integratie van de eurozone. De negentien eurolanden moeten nu lef tonen en meer bevoegdheden durven af te staan aan een sterker centraal bestuur. Dat is de onderliggende boodschap van een discussiestuk dat de Europese Commissie woensdag aan de voeten legde van de Europese burgers maar vooral van hun nationale leiders.

“Dit is een unieke kans”, zei Eurocommissaris Pierre Moscovici (economische en financiële zaken) bij de presentatie van de ‘reflectienota’ over de economische en monetaire unie, het project dat sinds de oprichting geregeld met pech langs de kant van de weg heeft gestaan. “Een paar maanden geleden zat Europa nog in de verdediging. Er was de nodige angst voor de verkiezingen in Oostenrijk, Nederland en Frankrijk. Nu kunnen we een offensievere rol spelen.”

De commissie schetst mogelijke scenario’s voor de komende acht jaar, verdeeld in twee blokken: de periode voor de Europese verkiezingen van 2019 en de zes jaar daarna.

Op de korte termijn moeten een paar lopende zaken worden afgewikkeld, zoals voltooiing van de bankenunie. Ook moeten eurolanden de komende jaren hun economische beleid beter op elkaar afstemmen.

Oud Frans verlangen Vanaf 2020 moeten fermere stappen volgen. Zo zou de eurozone één begroting kunnen krijgen, een oud Frans verlangen. Ook zou er een nieuw financieel instrument moeten komen waarin de eurozone als geheel schuldpapieren uitgeeft, al schrikt de commissie ervoor terug daarvoor de taboe-term ‘eurobonds’ (euro-obligaties) te gebruiken. Vooral Duitsland is jarenlang allergisch geweest voor dat woord, vanwege de suggestie dat gedisciplineerde landen de risico’s moeten dragen van verkwistende landen. Evenmin nieuw is het idee van een voltijds voorzitter van de eurogroep, tevens lid van de Europese Commissie — een soort eurominister van financiën, vergelijkbaar met EU-buitenlandcoördinator Federica Mogherini. Volgens Moscovici kan een sterkere eurozone de euroscepsis en het ‘gevaarlijke populisme’ de wind de komende jaren uit de zeilen nemen Volgens Moscovici kan een sterkere eurozone de euroscepsis en het ‘gevaarlijke populisme’ de wind de komende jaren uit de zeilen nemen. Dat burgers zo kritisch zijn over de EU komt volgens de commissie immers vooral doordat die eurozone zo’n halfbakken constructie is. “Wat we nu zeggen, is dat we niet moeten wachten op de volgende crisis maar juist voorwaarts moeten gaan”, zei vicevoorzitter Dombrovskis, namens de commissie verantwoordelijk voor euro-kwesties.

Debat uitlokken Het discussiestuk over versterking van de eurozone is het derde in een serie van vijf, waarin de commissie over verschillende onderwerpen gedetailleerde scenario’s naast elkaar legt voor de toekomst van de EU zonder Groot-Brittannië. De eerdere twee gingen over de ‘sociale pijler’ van de EU (moest sterker) en de omgang met globalisering (kan evenwichtiger). Ook met dit eurozone-stuk heeft de commissie niet de bedoeling om de EU-landen een voorstel door de strot te duwen. Het moet discussie uitlokken. Als het meezit hebben de 27 regeringsleiders vóór het eind van het jaar richting gegeven aan dat debat. Veel ideeën in de reflectienota circuleren al jaren in Brussel, onder meer in het ‘vijf-voorzitters-rapport’ dat de EU-kopstukken Juncker, Tusk, Draghi, Dijsselbloem en (toen nog) Schulz in juni 2015 presenteerden. Door de eurocrisis, de toenemende euroscepsis en de recente verkiezingscampagnes zijn die plannen nooit concreet geworden. In Parijs waait sinds de verkiezing van president Macron een nieuwe wind. Veel hangt nu af van Duitsland, dat in september naar de stembus gaat.

