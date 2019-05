De tijd dat Azarenka twee grandslams won, voelt als een vorig leven. Maar ze vecht zich terug

Victoria Azarenka schiet in de lach. Wat ze ervan vindt om tegen de nummer 1 van de wereld te spelen in de tweede ronde? “Je bedoelt, zoals iedere week het geval is? Ik vind het prima. Ik weet niet beter.”

Lees verder na de advertentie

Nadat ze was bevallen van haar zoontje, ging de relatie kapot en volgde er een vervelende rechtszaak over de voogdij, waardoor ze nog meer grote toernooien miste

Azarenka was zelf ooit de nummer 1 van de wereld. De tijd waarin ze haar twee grandslamtitels won, voelt als een vorig tennisleven. In 2012 en 2013 was de Wit-Russin de beste op de Australian Open en voerde ze de wereldranglijst aan. Nu ze is gezakt op de mondiale ranking naar plek 43 komt ze op de grote toernooien al snel een topspeelster tegen, zoals in de tweede ronde op Roland Garros. Ze moet later deze week aan de slag tegen de nummer 1 Naomi Osaka uit Japan, die vandaag in de eerste set tegen de Slowaakse Anna Karolina Schmiedlova geen game won en daarna de boel recht trok. Osaka won de moeizame wedstrijd met de setstanden 0-6 7-6 6-1.

Dubbele fouten Azarenka worstelde na het succes van zes jaar geleden jarenlang met haar vorm en dacht zelfs even dat ze met tennis zou stoppen. Eerst was er een slepende blessure aan haar voet, daarna werd ze zwanger. Nadat ze was bevallen van haar zoontje, ging de relatie kapot en volgde er een vervelende rechtszaak over de voogdij, waardoor ze nog meer grote toernooien miste. Maar nu is 29-jarige speelster bezig met haar tweede tennisleven. Vandaag speelde ze op Roland Garros in de eerste ronde tegen de winnares van 2017: Jelena Ostapenko. De Letse alles-of-niets-speelster sloeg maar liefst 17 dubbele fouten en kwam daar gelukkig niet mee weg. Azarenka won in twee sets met 6-4 en 7-6. Samen met Serena Williams is Victoria Azarenka een voorbeeld voor andere speelsters die tijdens hun carrière moeder worden. Azarenka werd in december 2016 moeder van zoon Leo. Williams beviel in september een jaar later van dochter Alexia. Zeven maanden nadat ze moeder werd, stapte Azarenka de baan weer op voor haar eerste wedstrijd. Williams had aanvankelijk het streven om vier maanden na de bevalling alweer mee te doen aan de Australian Open. Dat plan bleek niet haalbaar. De 23-voudig grandslamkampioene had een zware bevalling gehad. Williams kreeg last van een bloedprop, waardoor ze zes weken op bed moest liggen voordat ze weer iets aan training kon doen.

Bescherming De terugkomst van Williams zorgde voor een debat over de bescherming van speelsters die na een zwangerschap terug komen op de tour. De spelersorganisatie WTA had al de regel dat speelsters die afwezig zijn door een zwangerschap of slepende blessure binnen een jaar aan acht toernooien mee mogen doen op basis van hun oude ranking. De regel werd vorig jaar uitgebreid naar twaalf toernooien over drie jaar. Williams pleitte ervoor dat speelsters ook geplaatst worden, naast hun beschermde ranking. Ze kreeg steun van Maria Sjarapova en Simona Halep, maar haar voorstel kwam er nog niet door. Toernooien bepalen zelf of ze spelers een geplaatste status geven, waardoor ze op een voordelige plek staan in de loting en minder snel een topspeler tegenkomen. Williams was tijdens haar zwangerschap naar plek 453 gezakt op de wereldranglijst en was vorig jaar op Roland Garros niet geplaatst. Op Wimbledon gebeurde dat wel. De 37-jarige Amerikaanse werd als nummer 25 geplaatst terwijl ze die ranking niet op de wereldranglijst had. Kledingmerk Nike belooft ook verbetering. Deze maand kwamen er verhalen naar buiten van atletes die tijdens hun zwangerschap niet meer betaald werden. Dat mag niet gebeuren, vonden Azarenka en Williams, die daar zelf overigens geen last van hadden. Nike maakte vorige week bekend dat de regels veranderd worden. In de tijd dat vrouwen zwanger zijn, verliezen ze voortaan niet meer de bonussen die ze voor hun sportprestaties krijgen. Williams is blij dat Nike met de tijd mee gaat. “Door mij te blijven steunen, hebben ze laten zien dat ze verandering willen. Dat ze vrouwen die een gezin willen beginnen, zullen steunen. Ik ben bij dat ze van hun fouten hebben geleerd en het nu beter aanpakken.”

Lees ook:

Niveau na een bevalling verschilt per sport en per vrouw Eén grandslamtitel heeft Olympia Ohanian jr. al meegemaakt. De dochter van Serena Williams zat twee maanden in de buik van haar moeder toen Williams op de Australian Open haar 23e grandslamtitel op haar naam schreef.