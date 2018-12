De tien winnaars van het Nederlands voetbal 2018

10. Kjell Scherpen Lees verder na de advertentie © ANP Pro Shots Hier had ook de naam kunnen staan van Dick Lukkien, trainer van FC Emmen. Alle spelers hadden er kunnen staan. Maar voor hen allen staat hier Kjell Scherpen, Emmenaar, de 18-jarige doelman van de club die, bij de profs sinds 1985, voor het eerst in de eredivisie speelt.

9. Daniel Schwaab © ANP Pro Shots Als trainer Phillip Cocu (ontslagen bij Fenerbahce) niet bij de winnaars kan staan, wie van kampioen PSV dan wel? Technisch directeur Marcel Brands? De selectie die hij samenstelde, was niet bepaald een kunststuk. Spits Luuk de Jong? Dat zou toch te veel eer zijn. Verdediger Daniel Schwaab dan maar, in sobere stabiliteit symbool voor de titel.

8. Memphis Depay Memphis Depay (rechts) © REUTERS Werd aanvaller nummer één bij Oranje. Daar gedijt hij bij, het gevoel de nummer één te zijn. Dat wringt nog met de essentie van teamsport, maar een winnaar mag hij heten, na jaren aan de andere kant te hebben gezeten.

7. Danny Makkelie © ANP Pro Shots Geldt als de beste VAR. De supporter vindt de VAR bij een onwelgevallige beslissing waardeloos – ja, ook Makkelie dan. ­Oeverloos is het gekakel erover. Dat de VAR ook maar een mens is, gaat er maar moeilijk in.

6. Sarina Wiegman © AFP De bondscoach van de voetbalvrouwen was op haar best in de minuten na het verloren WK-kwalificatieduel met Noorwegen. Speelsters jammerden, hier waren ze niet op berekend. Wiegman raapte ze op: er wachtte een nieuwe klus, de play-offs. Professioneel, de enige op dat moment met de houding en het besef van topsport. De klus werd geklaard.

5. Matthijs de Ligt © ANP Pro Shots Van 8 naar 5 gestegen. Wie was op zijn negentiende verder, Matthijs de Ligt of Ronald Koeman, werd de bondscoach gevraagd. Matthijs de Ligt, zei Koeman – en niet om maar aardig te zijn, of zichzelf niet te noemen.

4. Marc Overmars © EPA Ajax kocht wat oudere spelers van (enige) naam. Hoe lang was dat niet het raadsel van de Arena geweest, van de Cruijff-revolutie ook? Waarom kochten ze geen spelers om de jeugd bij de hand te nemen, al die oud-spelers in de clubleiding daar die zelf ooit in de natuurlijke loop van een carrière bij de hand waren genomen? Marc Overmars zette bovenal een hardnekkige eigen fout recht.

3. Virgil van Dijk © REUTERS Werd aanvoerder van Oranje, de grote verdediger die in Nederland voor Willem II en FC Groningen speelde. Duurste verdediger ter wereld. Terecht? Daar gaat het niet meer om. Hij ís het, en het doet geen gekke dingen met hem.

2. Louis van Gaal © ANP Met pensioen gegaan. Zijn naasten willen niet meer dat hij nog ergens aan begint. Hij luistert. Dat is verstandig. Een winnaar om dat besluit, en natuurlijk vanwege zijn oeuvre.