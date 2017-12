De tien verliezers van het Nederlandse voetbal

10. Davy Klaassen Lees verder na de advertentie Was uitgeleerd in de eredivisie. Maar goed genoeg voor een Engelse middenmoter, Everton, ben je daarmee nog niet, zo blijkt.

9. Bert van Marwijk Hij had het niet moeten doen, werken in een land dat martelt en achterstelt. Maar hij bewees zijn pragmatische kwaliteiten, dat zij óók gesteld, door Saudi-Arabië naar het WK 2018 te leiden. Zelf mag hij niet mee, maar zo werkt dat in dat soort landen - kon je op je klompen aanvoelen.

8. Hans van Breukelen Goed, hij was een wollige prediker. Dat was niet handig. Maar luister straks eens goed naar wat zijn opvolger, de nieuwe technisch directeur van de KNVB, zal zeggen over het Nederlandse voetbal en wat er moet veranderen. De essentie zal dezelfde zijn.

7. De Nederlandse trainer in het buitenland Frank de Boer, Ronald Koeman, Peter Bosz, één voor één ontslagen in het buitenland. Niet één op één vergelijkbaar, zeker het geval van Koeman niet na drie goede jaren in Engeland. Als het buitenland weer eens komt, laat de Nederlander dan vooral niet meer binnenkomen als de trainer die zijn visie komt overdragen. De re­cord­in­ter­na­ti­o­nal van Oranje en de topscorer aller tijden vervaagden volledig

6. Wesley Sneijder Volledig vervaagd, Oranjes recordinternational. Assistent Gullit vertelde in Voetbal International hoe Sneijder na het oefenduel met Schotland de kleedkamer binnenkwam. Bondscoach Advocaat had twee wisselspelers ingezet, Sneijder niet. “Ik heb nooit geweten dat je in oefeninterlands maar twee keer mag wisselen”, zei Sneijder. Ze konden Gullit wegdragen. Het ís ook leuk, maar zo’n grap als recordinternational, dat moet je niet meer willen.

5. De Hollandse School Stond in 2015 al in dit lijstje. Maar we modderden nog even door in vastgeroeste patronen. Nu mag duidelijk zijn dat het zó echt niet meer kan.

4. Robin van Persie Volledig vervaagd, Oranjes topscorer aller tijden. Speelde nog één keer in Oranje, 26 minuten - en raakte daarin geblesseerd.

3. Dick Advocaat Dacht dat hij het nog wel zou kunnen, met Oranje op het WK komen. Crisis in het Nederlandse voetbal? Ach, zo erg is het niet, zei hij dan, en hij stelde tegen Frankrijk drie middenvelders op, onder wie Wesley Sneijder. Ik wilde de eerste tgv naar huis nemen, toen ik het vooraf hoorde. (En Sneijder zei niet: “Ik wist niet dat ik nog een middenvelder was.”)

2. Dennis Bergkamp Met zijn protégé Marcel Keizer, ook een verliezer natuurlijk, bij Ajax ontslagen - en toch. Het is als met Marco van Basten: wat kon het nog uitmaken wat die na zijn volstrekt onwerkelijke doelpunt in de EK-finale van 1988 zou doen? Het doelpunt van de zwevende Dennis Bergkamp, na die pass van Frank de Boer, in de kwartfinale van het WK 1998 - geen kwaad woord over deze, net als Van Basten, in elk geval beschaafde kerel. Je kunt Ajax-supporters nu horen zeggen dat hij hun club naar de verdommenis heeft geholpen. Ach, laat ze.