De tien verliezers van het Nederlandse voetbal 2018

10. John van ’t Schip Lees verder na de advertentie Vorig jaar nummer 10 bij de winnaars. Het was leuk dat hij terug was in Nederland: een voorkomende, reële vent die wist en uitdroeg dat trainers niet alles aan een touwtje kunnen hebben, zeker niet bij clubjes als PEC Zwolle. Dat bleek. Ontslag volgde. Op Twitter bedankte hij club, team en fans netjes voor de steun.

9. De anti-kunstgraslobby Nee, het verdwijnt niet. Maar kom op, is dat de grootste ramp? Het zou hebben bijgedragen aan de val van het Nederlandse voetbal. Bewijzen juist de prestaties van Ajax in Europa niet dat dat er niets mee te maken kan hebben? Wie bepalen meer het beeld van het gehele Nederlandse voetbal, die paar clubs in het rechterrijtje op kunstgras of de subtoppers op gras die het nogal laten afweten?

8. Rafael van der Vaart Verklaarde officieel dat hij stopte, maar voor niemand hoefde hij dat nog te doen. Hij zei altijd dat hij, liefhebber, zou doorgaan tot bij Telstar of zijn amateurclub in Beverwijk. Het was niet het enige wat er voor hem – ja, ooit een mooie voetballer – niet in zat.

7. Jan van Halst Vertrok als directeur na de degradatie van FC Twente. Ach, hier kunnen vele namen worden genoemd. Wie verloor daar niet in het oosten?

6. Wesley Sneijder Ja, ja, 134 interlands, recordinternational: prachtig. Maar een zelf geregisseerd afscheid van Oranje, echt twee jaar na zijn laatste volledige interland, de 123ste toen? Daar zat hij, op een bankstel in de middencirkel van de Arena.

5. Dick Advocaat Ja, het gaat aardig nu, met FC Utrecht. Maar in het kalenderjaar is hij een verliezer door de degradatie met Sparta. Die interviews na wedstrijden waarin het niet goed was gegaan: we hadden het toch gezien, de fouten van de spelers, daar kon hij toch niets aan doen? Over modale profs, gênant.

4. Robin van Persie Wat kan hij in zijn laatste seizoen nog winnen met Feyenoord? De beker, ja, die kleine Nederlandse beker. Beter had hij, alweer steeds vaker geblesseerd, niet kunnen doorgaan. De hoop voor 2019 mag zijn dat trainer Giovanni van Bronckhorst wel zo verstandig is bij de chronisch beperkte club te stoppen, dat hij die beslissing zal, mag en kan nemen.

3. Edwin van der Sar Ja, het gaat aardig met Ajax. Hier staat hij als het symbool voor de nederlaag van het Nederlandse voetbal. Dat gezicht van hem, toen bekend werd gemaakt dat de clubs hier niets wilden veranderen: geen kleinere competitie, geen play-offs, geen mogelijkheid om de weerbaarheid te vergroten. De winnaar verhulde niet hoe hij daarover dacht.

2. Marco van Basten Stopte, mislukt al als trainer, met iets onduidelijks over spelregels bij de wereldvoetbalbond. Je kunt hem een intrigerende, prachtige vent vinden, en dat vind ik. Maar het gaat erom wat hij van zichzelf vindt, waar hij het vindt, of hij het nog wel kan vinden.