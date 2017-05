De terreur kende nooit ethische grenzen

Integendeel misschien wel. Spanje heeft tientallen jaren geleefd onder de angst voor wat de ETA nu weer ging uitspoken. Maar die ene keer dat een handjevol militairen het welletjes vond, inmiddels ruim 35 jaar geleden, hield hun staatsgreeppoging het nog geen half etmaal uit. Met miljoenen tegelijk kwam de bevolking de straat op om te betogen voor de jonge democratie, die inmiddels de status quo geworden was, in weerwil van haar feilen en ogenschijnlijke kwetsbaarheid.

Op deze bemoedigende regel is Noord-Ierland misschien de enige uitzondering. Daar trokken terreur en tegen-terreur zulke diepe voren dat heropleving van het geweld nog altijd om de hoek ligt. Om precies te zijn om de hoek die Groot-Brittannië met haar Brexit is omgegaan. Hernieuwde ‘troubles’ zouden er, zonder de matigende invloed van de EU, het gevolg van kunnen zijn.

Het Noord-Ierse conflict was dan ook uitgegroeid tot méér dan alleen een kwestie van stuivertje-wisselende terreur. Aan de burgeroorlog die de ‘troubles’ in werkelijkheid waren ontbrak alleen nog maar die náám. Daar deed het feit dat het Verenigd Koninkrijk er officieel altijd de dienst is blijven uitmaken niets aan af. En ook al zien sommigen in de terreurgolf die nu over Europa slaat al een burgeroorlog ontkiemen, zo ver is het nog lang niet.

‘Ethische grenzen vervagen,’ zo kopte Trouw – alsof terreur zich ooit veel aan ethiek gelegen laat liggen. Ook de grens van de kinderlijke onschuld is inmiddels al vele malen geslecht – al lijkt de wreedheid ervan voor een samenleving met enig moreel fatsoen in haar donder onvermijdelijk steeds weer de eerste keer.

Een aanval op kinderen in de tienerleeftijd is zo’n nieuwe opschaling. Nu in Manchester het identificatiewerk op gang komt, beginnen hun schattige snoetjes op te duiken in de kranten. En elke keer krimpt het hart met een pijnscheut samen en is het moeilijk te bedenken dat deze escalatie eigenlijk een terroristisch zwaktebod is.

Dichterbij

Maar wie herinnert zich niet de doodsbange kinderen die in 2004, naakt op een onderbroekje na, uit hun school in Beslan naar buiten kwamen gerend toen Russische soldaten een einde trachtten te maken aan hun gijzeling? Misschien nog hartverscheurender waren de foto’s die al eerder waren gemaakt. Daar zaten die kinderen in hun broeiend hete gymzaal – vandaar die onderbroekjes – en her en der tussen hen in waren grote pakketten opgehangen: helse machines, nooit was die uitdrukking toepasselijker. Minstens 186 van hen zouden het niet overleven.

Van morele te­rug­hou­dend­heid jegens kinderen was al kennelijk nauwelijks sprake meer

Daarbij verbleekt de tragedie van Manchester, hoe wrang, nabij en herkenbaar ook. Terreur ontkomt nu eenmaal niet aan de algemene journalistieke wet dat het belang en de invloed van een gebeurtenis omgekeerd evenredig is met het kwadraat van de afstand – en misschien is zelfs dat nog te bescheiden ingeschat. En zelfs dichterbij, in plaats en tijd, lijkt het alweer vergeten te zijn dat de terreuraanslag van Anders Breivik in 2011 óók grotendeels tegen kinderen gericht was. De jongste van de 69 doden op Utøya was 14 jaar.