De teller blijft op nul bij het WK judo

Marhinde Verkerk had dit jaar het WK als grote doel. Ze kwam ver, maar in de strijd om het brons was ze duidelijk niet sterk genoeg meer.

En dat terwijl ze goed in het toernooi zat. Misschien wel het belangrijkst was voor haar de kwartfinale, die op golden score werd beslist. Na 2.53 minuten extra tijd kreeg haar tegenstander een tweede straf. Verkerk (31) tikte daarna met de vinger tegen haar hoofd: ze had zich aan het plan gehouden.

Deze keer stond zij namelijk aan de goede kant. Want het was een partij die deed terugdenken aan de verloren achtste finale op de Olympische Spelen in Rio. Liefst elf minuten duurde haar partij tegen de Cubaanse Yalennis Castillo. Tot ze werd bestraft voor passiviteit. Geen worp, geen eigen fout: een beslissing van de scheidsrechter gooide haar uit het toernooi.

Haar interview na afloop, waarin ze huilend verkondigde dat ze nog niet klaar wilde zijn, dat ze ‘gewoon weer die mat op wilde’, brak menig hart. Ook dat van haarzelf. Ze had maanden nodig om die klap te verwerken. Deed ook niks met judo in die periode.

In januari ging ze weer in training, met dit WK als doel. Ze stapte de tatami op na goede afspraken met de judobond. Ze hoeft maar twee dagen per week op Papendal te zijn en niet fulltime, zoals de bond wil. De rest van de tijd mag Verkerk in Rotterdam vertoeven.

De allerbeste voorbereiding had ze alleen niet. Door een schouderblessure miste ze de EK. Maar in Boedapest oogde ze lange tijd fit. In de kwartfinale dus, en ook in de halve finale had ze haar strijdplan lange tijd op orde. Ze verdedigde goed tegen de Japanse regerend wereldkampioene Mami Umeki, maar liep één keer tegen een worp aan: waza-ari. In de strijd om het brons was de Engelse Nathalie Powell duidelijk sterker. Verkerk verloor uiteindelijk op ippon.

Verkerk kwam van alle Nederlanders dit toernooi nog het dichtst bij een medaille. Op de meest oranje gekleurde dag van de week – er kwamen vier Nederlanders in actie – was het toernooi voor Sanne van Dijke (-70 kilo) en Guusje Steenhuis (-78 kilo) al na één partij over.

Kim Polling (-70 kilo) hield het een ronde langer vol. In haar eerste partij liet ze nog zien waarom ze jarenlang de wereldranglijst had aangevoerd. Haar Chinese tegenstander Zi Yan werd alle kanten opgegooid. Maar een ronde verder liep Polling, in haar eerste toernooi in dertien maanden, in de val van haar eigen enthousiasme. Binnen zeven seconden belandde ze in een houdgreep van de Colombiaanse Yuri Alvaer, drievoudig wereldkampioen, en kwam er niet meer uit.

Teleurstellend toernooi Het was hopen op Verkerk, maar het teleurstellende toernooi voor de Nederlanders kreeg een vervolg. Naast Verkerk haalde geen Nederlander tot nu toe een medaillewedstrijd. En dat terwijl bondscoach Maarten Arens vooraf op twee medailles had ingezet. Frank de Wit had overigens donderdag wel in een medaillewedstrijd moeten staan. De Wit kreeg na zijn verloren herkansingswedstrijd excuses van de scheidsrechters. Zijn tegenstander, de Mongool Uuganbaatar Otgonbaatar, had een ongeoorloofde verwurging gebruikt. Maar de beslissing werd niet herzien.

