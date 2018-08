De Taliban vechten om de strategisch gelegen Afghaanse stad Ghazni

De confrontaties hebben vele levens geëist. Ten minste honderd agenten en militairen zouden zijn gesneuveld en ook aan de zijde van de Taliban vielen vele tientallen doden.

Het strategisch gelegen Ghazni werd eind vorige week van vier kanten aangevallen door de Taliban. De stad ligt aan de weg tussen de hoofdstad Kabul en Kandahar in het zuiden van het land.

Speciale eenheden

Om de aanval af te slaan heeft president Ashraf Ghani speciale eenheden naar de stad gestuurd. Amerikaanse adviseurs zijn mee en toestellen van de Navo voerden maandag luchtaanvallen uit. “Amerikaanse adviseurs assisteren de Afghaanse strijdkrachten en het Amerikaanse leger heeft beslissende klappen uitgedeeld aan de Taliban, sinds 10 augustus zijn er meer dan 200 gedood”, zei de woordvoerder van de Amerikaanse strijdkrachten in Afghanistan tegen persbureau AP. Volgens hem waren velen van hen buitenlandse strijders: onder meer Pakistani en Tsjetsjenen.

In Ghazni wonen ongeveer 270.000 mensen. Mocht de stad in handen vallen van de Taliban, dan zou dat, vanwege de strategische lig ging, een grote overwinning zijn.

Volgens de Amerikanen is de val van de stad niet aan de orde, maar ooggetuigen vertellen aan AP dat belangrijke infrastructuur in de stad was geraakt. Er zou geen water of elektriciteit zijn en de straten zouden zijn bezaaid met dode lichamen. Een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in het gebied zei dat medicijnen schaars werden in ziekenhuizen.

Ghazni verliezen zou betekenen dat Afghanistan min of meer door de helft gedeeld zou worden en dat de op een na drukste handelsroute zou worden afgesloten, waarlangs voorraden vanuit Iran en de Golfstaten naar het noorden van het land worden vervoerd.