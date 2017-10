De Taj Mahal ligt onder vuur. Want hij werd gebouwd door een moslim.

De Taj Mahal werd in de zeventiende eeuw geconstrueerd door moslimheerser Shah Jahan, als laatste rustplaats voor zijn geliefde echtgenote Mumtaz Mahal, die in het kraambed was overleden. Volgens fans is het mausoleum daarom een ode aan de liefde.

De uitspraak van parlementariër Som illustreert de bedenkingen die sommigen in de hindoe-nationalistische regeringspartij BJP bij het monument hebben, omdat het is gebouwd door een moslim. Toen de deelstaat waarin de Taj Mahal ligt onlangs een boekje met bezienswaardigheden publiceerde, kwam het mausoleum daar zelfs niet in voor.

Maar de uitspraak van Som gaat veel Indiërs toch te ver, en op sociale media stak een storm van protest op. Een woordvoerder van de BJP verzekerde daarop dat het slechts om een 'persoonlijke mening' van de parlementariër ging. "De Taj Mahal is een belangrijk deel van onze geschiedenis."