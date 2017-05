De Surinaamse oppositie kan geen vuist maken tegen Bouterse

Voor het eerst in dagen regende het amper. Er waren gratis bussen ingezet om mensen van heinde en verre in Paramaribo te krijgen. En de cruciale wedstrijden van Barcelona en Real Madrid in de Spaanse voetbalcompetitie – mateloos populair in Suriname – staan pas zondagavond op de agenda.

Lees verder na de advertentie

Kortom, alles zat zaterdagmiddag goed om een grote mensenmassa bijeen te krijgen op de allereerste protestbijeenkomst tegen het beleid van president Desi Bouterse die door de oppositie was georganiseerd. En toch gebeurde dat niet. De organisatie zei op voorhand te mikken op twintigduizend aanwezigen, in werkelijkheid zakte waarschijnlijk niet eens een kwart van dat aantal af naar Grun Dyari, thuisbasis van oppositiepartij NPS, de Nationale Partij Suriname.

Als de president die puinhopen niet kan oplossen, moet hij zijn mandaat teruggeven aan het volk. President, wij willen ons land terug NPS-voorzitter Gregory Rusland

Aan redenen om opnieuw de straat op te gaan nochtans geen gebrek. Afgelopen vrijdag nog maakte het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bekend dat de Surinaamse economie ook dit jaar rode cijfers zal optekenen. En met een geschatte geldontwaarding van 30 procent blijft de inflatie torenhoog. Dat na een turbulent jaar waarin de Surinaamse dollar al meer dan de helft van zijn waarde is verloren.

Verbannen Hoe de matige opkomst van zaterdag dan wel te verklaren valt? Om te beginnen had president Bouterse het zijn tegenstanders knap lastig gemaakt door hen geen vergunning te geven voor een straatprotest. Het Kerkplein in hartje Paramaribo was volgens de autoriteiten te klein, en het Onafhankelijkheidsplein mag ‘plots’ niet meer betreden worden, om het gras te sparen. De manifestatie werd dus verbannen naar een privéterrein. De tekst gaat verder onder de afbeelding. De enkele duizenden die zaterdag wel waren opgedaagd, hoorden vooral toespraken waarin breedvoerig werd uitgelegd hoe groot de puinhoop is die Bouterse in enkele jaren tijd heeft geschapen. © ANP Daarnaast is Bouterse de voorbije weken veel ontevreden groepen – met name onderwijzers en ambtenaren – tegemoetgekomen met salarisverhogingen. Of hij zich aan die beloften zal kunnen houden is nog de vraag, maar daardoor houden ook de vakbonden zich voorlopig weer koest. Tenslotte vraagt menig Surinamer zich terecht af of de traditionele oppositiepartijen wel het antwoord op het economisch wanbeleid van Desi Bouterse zijn. Toen zij in het begin van dit millennium aan het roer van het land stonden, waren corruptie en vriendjespolitiek net zo goed aan de orde van de dag.

Puinhopen De enkele duizenden die zaterdag wel waren opgedaagd, hoorden vooral toespraken waarin breedvoerig werd uitgelegd hoe groot de puinhoop is die Bouterse in enkele jaren tijd heeft geschapen. “Als de president die puinhopen niet kan oplossen, moet hij zijn mandaat teruggeven aan het volk. President, wij willen ons land terug”, riep NPS-voorzitter Gregory Rusland. Ronnie Brunswijk – tot 2015 nog coalitiepartner van Bouterse – zei dan weer zich nu al klaar te maken voor de volgende parlementsverkiezingen in 2020. “Hoe noemen we een regering die steeds praat over een wereldcrisis, of over het buitenland, als de oorzaak van alle problemen in het land? Die noemen we laf”, sprak oppositieleider Chandrikapersad Santokhi. Daarnaast werd er veel met vlaggen gezwaaid, gezongen en gebeden. Van de gewelddadige rellen en brandstichtingen, waarvoor de inlichtingendiensten vorige week nog waarschuwden, was al helemaal niks te merken. Kortom, er gebeurde weinig waar Bouterse de volgende nachten van wakker moet liggen. Het staatshoofd zal deze gezapige protestbijeenkomst de komende dagen ongetwijfeld claimen als een overwinning. Lees ook: Paramaribo maakt zich op voor massaal protest tegen Bouterse.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.