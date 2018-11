De ‘superclásico’ bezorgt Argentinië slapeloze nachten

De Argentijnse rivalen River Plate en Boca Juniors staan morgen tegenover elkaar in de finale van de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League. De burenruzie van Buenos Aires heeft intercontinentale proporties en bezorgt de president slapeloze nachten.

In de schilderachtige havenwijk La Boca is men er klaar voor. “Het wordt een fantastische finale”, zegt Boca-fan Macarena García (41). ­“Beide clubs zijn in deze buurt opgericht, dus de rivaliteit is enorm. Maar alleen Boca is deze wijk trouw gebleven.”

Het volkse karakter van de wijk, met het karakteristieke stadion La Bombonera, bepaalt volgens García ook de loyaliteit van de fans: “Ons stadion is altijd bomvol. In voor- en tegenspoed.”

De topper tussen de twee grootmachten is het visitekaartje van het Argentijnse voetbal. Talloze sterren zoals Véron, Tévez en Riquelme (Boca) en Crespo, Falcao en Higuaín (River) schitterden in de ‘superclásico’, voordat ze de overstap naar Europa maakten. De aanvallers Batistuta en Caniggia kwamen voor beide clubs uit. En boven allen verheven is Diego Maradona. Hij speelde in het begin van de jaren tachtig en na zijn terugkeer uit Europa in de jaren negentig ook nog voor Boca.

Pepperspray De rivaliteit wordt verder gevoed doordat de teams aan elkaar gewaagd zijn: van de 247 officiële duels won Boca 88 keer, terwijl River Plate 81 duels won. De wedstrijden zijn dan ook altijd intens, zowel op het veld als op de tribune: met vuurwerk, onophoudelijk gezang en het slepende ritme van hun trommels zorgen de fans voor een sfeer die alle zintuigen overdondert. Maar nooit eerder troffen de teams elkaar in een finale van de Copa Libertadores. De druk is deze keer zo mogelijk nog groter. Tijdens een persconferentie vergeleek Boca-aanvoerder Pablo Pérez de wedstrijd met een WK-finale: “Dit soort duels wordt op details beslist. Ik ben nu zó gefocust dat ik eigenlijk niet meer kan genieten.” De aanvoerder heeft ongetwijfeld slechte herinneringen overgehouden aan de laatste ontmoeting met de River tijdens de Libertadores in 2015. Het Boca van Pérez werd toen gediskwalificeerd nadat de spelers van River Plate met pepperspray werden bespoten door een fan van Boca.

Ongeregeldheden Omdat de finale van de Libertadores uit twee wedstrijden bestaat, wordt Buenos Aires deze maand twee keer getrakteerd op de superclásico. Duizenden fans uit binnen-en buitenland reizen dit weekeinde naar de hoofdstad, maar van een feeststemming is nog geen sprake: de angst voor nieuwe ongeregeldheden is groot. Uitsupporters zijn dan ook niet welkom, en er worden geen fanzones met grote schermen ingericht. Ruim duizend agenten en gendarmes moeten de vrede bewaken. Toch gooit uitgerekend de president van het land olie op het vuur. Mauricio Macri begon zijn politieke carrière als voorzitter van Boca Ju­niors en won vier keer de Libertadores. Sinds zijn vertrek in 2007 won Boca echter nooit meer de felbegeerde titel. “Maar dit keer zijn wij weer aan de beurt, want die Gallardo is alleen maar een bofkont geweest”, grapte Macri deze week plagerig over de trainer van River Plate. De virale video leidde tot woedende reacties van River-supporters, die hun coach prijzen om diens vakmanschap. Wij fans van River zijn veeleisender dan die van Boca “We hebben enkele moeilijke ­jaren doorgemaakt na de degradatie (in 2011, red.)”, zegt River-fan ­Guillermo Amoroso (43). “Maar onze coach Marcelo Gallardo heeft River weer aan het voetballen gekregen.” Sinds 2014 pakte het team van Gallardo de ene na de andere (inter)nationale titel. “Maar wij fans van River zijn veeleisender dan die van Boca”, voegt Amoroso toe. “Winnen alleen is niet genoeg. We willen ook genieten van het spel!” Wie de finale in het stadion wil bijwonen, zal echter diep in de buidel moeten tasten. Op de zwarte markt kost een staplaats 450 euro, terwijl voor een zitplaats ruim 1300 euro moet worden afgerekend. Ook in die zin is de ontmoeting dus een ‘superklassieker’.

