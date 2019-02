De succesvolste volleybalclub van het land wankelt door geldnood

De toekomst van de succesvolste volleybalclub in Nederland van de laatste jaren hangt aan een zijden draadje. Het Groningse Lycurgus, anderhalve week geleden nog verliezend bekerfinalist en nu nog zeer kansrijk voor de vierde landstitel op rij, kampt met een liquiditeitstekort. Daardoor kan het op dit moment niet voldoen aan alle betalingsverplichtingen voor het restant van het seizoen, waaronder het overmaken van de spelerssalarissen.

Schuld uit het verleden

Reden voor de betalingsproblemen is een schuld uit het verleden die nooit is weggewerkt. Elk jaar zorgde hoofdsponsor Abiant ervoor dat de club niet in de financiële problemen kwam, maar het uitzendbureau uit Noord-Nederland stopt aan het einde van dit seizoen met het hoofdsponsorschap en wilde daarom de financiële gaten van Lycurgus niet meer dichten. Daar komt bij dat in bijna twee jaar tijd vier leden van het aanvankelijk zevenkoppige bestuur hun taken hebben neergelegd, waardoor de club onder meer een voorzitter en vicevoorzitter mist.

We willen nog steeds prijzen proberen te winnen, maar dat hangt natuurlijk af van het beschikbare geld Wim Wolfs, penningmeester Lycurgus

Lycurgus moet dus aan geld zien te komen om aan de betalingsverplichtingen van dit seizoen te kunnen voldoen, een hoofdsponsor contracteren om in ieder geval volgend seizoen nog topvolleybal te kunnen spelen én nieuwe vrijwilligers vinden die een bestuursfunctie willen vervullen.

“We staan op een cruciaal punt voor de toekomst van de club”, weet Wim Wolfs, penningmeester van Lycurgus. Volgens Wolfs is de club met meerdere bedrijven in gesprek over het hoofdsponsorschap van de club. Daarmee zou de regerend landskampioen in ieder geval nog een seizoen in de eredivisie kunnen uitkomen. De hoop is ook dat het tot een akkoord komt met een of meerdere bedrijven die Lycurgus willen helpen met de betalingen van dit seizoen. “We kunnen de salarissen van de spelers deze maand betalen, maar of dat ook de rest van het seizoen kan, hangt af van die gesprekken”, aldus Wolfs.

De club die een aantal jaar geleden doorstootte naar de absolute top van het Nederlandse volleybal zou zomaar volgend jaar alleen nog op amateurniveau – en dus niet in de eredivisie – uit kunnen komen. Toch denkt Reint-Jan Auwema, algemeen manager van Lycurgus, dat het zover niet komt. “We hebben nog ruim een maand om te voldoen aan de licentie-eisen van de volleybalbond. Ik ben ervan overtuigd dat het moet kunnen. Er is voldoende potentie in Groningen voor topvolleybal.”