De strijd van May wordt steeds eenzamer

De strijd van de Britse premier Theresa May om haar brexitakkoord door het parlement te loodsen was al taai, maar gisteren werd hij nog zwaarder.

Het begon ermee dat de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie gisteren bekendmaakte wat hij het hof zal adviseren te besluiten aangaande een kwestie die een stel Schotse politici aan het hof heeft voorgelegd.

Die vroegen of het juridisch mogelijk is dat het Verenigd Koninkrijk het hele brexitproces alsnog eenzijdig kan stoppen. Manuel Campos Sanchez-Boroda, de advocaat-generaal, oordeelt dat dat kan. Als de Britten zouden besluiten alsnog in de EU te blijven, dan is dat mogelijk. Ze hoeven daarvoor geen toestemming te vragen aan de 27 andere lidstaten.

De Britten zouden kunnen terugkeren in de EU zonder toestemming van de 27 lidstaten

Het is nog niet bekend of het hof het advies zal volgen, maar over het algemeen gebeurt dat. Dat betekent dat er een derde mogelijkheid is, naast de twee opties die May het vaakst noemt: haar deal of geen deal. De parlementsleden die het liefst een tweede brexitreferendum willen houden, zullen nu nog minder graag voor May’s brexitplan stemmen.

Eensgezind Het advies werd bekend op de eerste van vijf dagen waarop May debatteert over het akkoord dat zij met de EU sloot. May moet in het parlement enorm veel weerstand overwinnen: op dit moment zeggen veel parlementariërs van haar eigen partij dat ze tegen zullen stemmen, net als die van de oppositie. Voor May doet het advies niet ter zake: zij verdedigt haar akkoord, dat volgens haar in het belang van iedereen in het Verenigd Koninkrijk is. Een nieuw referendum is voor de Britse premier geen optie. Gisteravond wees May er ook op dat het in het belang van het Verenigd Koninkrijk is dat het land na de stemming over het akkoord, volgende week dinsdag, weer eensgezind opereert.

Geen televisiedebat Ook een door May vurig gewenst televisiedebat met Labour-leider Jeremy Corbyn, gepland voor aanstaande zondag, lijkt niet door te gaan. De Britse omroep BBC maakte bekend dat de partijen niet akkoord waren gegaan met de vorm waarin de omroep het wilde gieten: eerst een debat, daarna een analyse door deskundigen. De dynamiek in het Lagerhuis zelf leidt er intussen toe dat May in een steeds penibeler positie terechtkomt. Gisteravond besloot het parlement dat de regering-May zich schuldig heeft gemaakt aan minachting van het parlement doordat een rapport over de wettelijke basis van de brexitdeal niet in de openbaarheid werd gebracht. Die uitspraak heeft waarschijnlijk geen onmiddellijke gevolgen voor de regering, maar verzwakt haar positie wel. Meer lezen over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie? Op trouw.nl/brexit verzamelen wij de beste artikelen over de brexit.

