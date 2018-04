De strijd tussen attractiviteit en gevaar in de Amstel Gold Race

De karavaan trekt door het Limburgse land tijdens de door Enrico Gasparotto gewonnen 51ste editie van de Amstel Gold Race, op 17 april 2016.

Rechtsaf, rechts, links omhoog, afdalen! Scherp links, scherp rechts, scherp links, tunneltje, scherp rechts, even vlak, links, blinde bocht naar rechts en steil links omhoog.

Wordt u er al dol van? Dit is in het kort de vier kilometer die de wielrenners zondag rijden van het begin van de Fromberg tot bovenop de steilste helling van de dag, de Keutenberg. Grote kans dat morgen op dit deel van het parcours (van 32 tot 28,5 kilometer voor de finish) de favorieten elkaar proberen los te rijden.

Draaien en keren

Het is een typerend stukje van het Amstel Gold Race-parcours, een koers van 260 kilometer vol draaien en keren, door dorpjes met wegversmallingen en over holle wegen. Het is zoveel draaien en keren, dat er vaak kritiek op het parcours is geweest. Door alle 'Nederlandse' veiligheidsmaatregelen om het verkeer af te laten remmen zou het juist gevaarlijk worden voor de wielrenners.

Veiligheid en attractief koersen strijden om voorrang, dat is in de Amstel Gold Race altijd zo geweest. Maar ook nu zeker weer, nu de finale van de wedstrijd voor het tweede jaar op rij is aangepast. Besloot koersdirecteur Leo van Vliet vorig jaar de Cauberg (sinds 2003 de 'finishberg') uit de laatste kilometers te slopen, dit jaar wordt de grote weg in de laatste lus vermeden.

In plaats van de brede N-baan vanuit Valkenburg richting Maastricht te nemen, rijden de renners in de finaleronde over een landweg (met een aantal drempels), die vrijwel parallel loopt aan die grote weg. Nóg meer smalle wegen dus.

De UCI wilde het parcours keuren. Natuurlijk keurden ze het goed.

Van Vliet hoopt zo op meer spektakel, maar kreeg ook de vraag of het parcours zo niet zou leiden tot meer valpartijen. De koersdirecteur, die voor de 23ste keer de race organiseert, moet een paar keer zuchten als het onderwerp ter sprake komt. Waarom toch, vraagt hij zich af. "Wij als organisatie zoeken geen gevaarlijke wegen en leggen geen haakse bocht op vijftig meter van de streep."

Toch moest hij zijn besluit wel ergens anders uitleggen. "Voor het eerst in 24 jaar kwam de wielerunie UCI aan met een paar mensen. Zij hadden in de krant gelezen dat het parcours smaller werd. Ze wilden het parcours keuren. Natuurlijk keurden ze het goed."

Het is de paradox van smalle wegen. Soms gevaarlijker, maar soms ook veiliger. Van Vliet: "Weet je dat de meeste ongelukken gebeuren op de grote weg, als iedereen nog naar voren wil rijden? Grote kans dat renners nu eerder positie kiezen. Dan wordt alles op een lint getrokken. Zeg nou zelf, als iemand op de vijftigste plek ligt en voor hem 49 anderen achter elkaar, wie denkt er dan nog aan inhalen? Niemand toch?"

Dat is het doel van Van Vliet: het gedrang en het gewriemel naar voren halen, naar plekken waar dat makkelijk kan. Op de Cauberg of de Geulhemmerberg, die kort na elkaar liggen. "Daar rijden ze bergop, is de snelheid niet zo hoog. En gevaarlijk? Vraag maar eens aan de renners, wat zij ervan vinden."

Verkennen

Zo gevraagd, zo gedaan. Bijvoorbeeld aan Laurens ten Dam, die de klassieker gisteren nog maar eens verkende. Hij woonde jaren in de streek, kent bijna elke weg (al ging juist hij nog wel te vroeg rechtsaf bij de verkenning): "Leo heeft goed werk geleverd Ik vind dit een mooie finale, zeker niet gevaarlijk. Weet je, elke koers is gevaarlijk. In Baskenland heb ik over genoeg ribbels in de weg moeten springen. Dat heb je hier dan weer niet."

Dat draaien en keren in Limburg, dat is op te lossen door gewoon goed te verkennen. Ten Dam, op een klapstoeltje zittend bij zijn teambus, noemt achter elkaar meerdere bochten op.

"Zeker in een koers als deze is het belangrijk te weten waar je energie kan sparen. Daar heb ik het wel over met jonge renners. Dan fietsen we naast elkaar, en dan zeg ik in een afdaling dat hier in 2011 iemand in de berm lag. Nemen ze toch mee."

