De strijd tegen het water: soms moest er eerst een ramp gebeuren

Kosten noch moeite werden bespaard in 2008. Journalisten kregen een helikoptervlucht aangeboden om de Nederlandse kustlijn van boven te bewonderen, net als het polderlandschap, de rivieren en de dijken. Meevliegende topambtenaren praatten de media bij over de gevaren van het water.

Dezelfde week was live op televisie te zien hoe de commissie-Veerman in het Catshuis het Deltaplan overhandigde aan toenmalig premier Balkenende, met daarin maatregelen die nodig zijn om Nederland te beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Alle publicitaire middelen werden ingezet om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. En om zo instemming te krijgen de komende decennia 12 miljard euro uit te kunnen geven aan de dijken.

Dit Deltaplan was het eerste grote project in ruim honderd jaar waarbij heel veel geld aan waterveiligheid werd uitgegeven zonder dat er eerst een (bijna) ramp aan voorafging. Dat valt op in het overzicht dat het Centraal Planbureau (CPB) gisteren publiceerde over alle grote initiatieven om de bevolking tegen het water te beschermen en de kosten en baten ervan.

Kosten-baten

Het eerste initiatief was de inmiddels wereldberoemde Afsluitdijk. Die kwam er niet zonder slag of stoot. Al in 1891 kwam ingenieur Cornelis Lely met het plan om een dam in de Zuiderzee te leggen en grote delen in te polderen. Het duurde bijna dertig jaar – het was in 1918 toen Lely al voor de tweede keer minister was – totdat het kabinet akkoord ging met zijn plan. Een storm in 1916 die 51 mensen het leven kostte, gaf de doorslag, beschrijft het CPB.

Ook destijds was er al een kosten-batenanalyse gemaakt. De dijk zou 27 miljoen euro kosten. Daarin zat alles, ook bijvoorbeeld de schadevergoeding van 2 miljoen euro voor de vissers. Het inpolderen 17 miljoen euro. Samen 44 miljoen euro, voor toen een immens bedrag. Men vreesde dat het kon leiden tot het faillissement van het land. Het pakte echter goed uit.

Hoe houden we Nederland de komende honderd jaar veilig nu het klimaat verandert, is de kernvraag

In 1954, een jaar na de watersnoodramp, volgden de Deltawerken. Het valt CPB-onderzoeker Frits Bos op dat er toen veel meer posten werden meegenomen in de kosten-batenanalyse. Zoals de export van opgedane kennis die veel economische meerwaarde heeft opgeleverd. Maar de schade aan de natuur zat er bijvoorbeeld weer niet in. Daar waren ze toen nog niet mee bezig, dat aspect speelde pas in de jaren zeventig. Toen werd alsnog besloten dat de Oosterscheldekering open moest kunnen, waardoor de kosten fors omhoog gingen.

