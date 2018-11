De strijd om de Davis Cup zal nooit meer hetzelfde zijn

Het Stade Pierre Mauroy in Lille is de komende drie dagen het toneel van de laatste Davis Cupfinale oude stijl. De tennissers van Frankrijk en Kroatië strijden om de eindzege in het landentoernooi, dat na 118 jaar in zijn huidige vorm van de kalender verdwijnt. Volgend jaar wordt alles anders, maar niet iedereen in de tenniswereld is enthousiast over de nieuwe opzet van de Davis Cup.

Lees verder na de advertentie

Ondanks de rijke geschiedenis van het evenement brokkelde het imago van de Davis Cup de laatste jaren af. De meeste topspelers lieten het toernooi steeds vaker links liggen vanwege de toch al overvolle tenniskalender. De loting kon ook bijzonder ongelukkig uitvallen. Zo zat er bijvoorbeeld niemand op te wachten om midden in het gravelseizoen voor een week naar Australië af te moeten reizen.

‘Er komt een voetballer met een zak geld langs en een tennistoernooi met een lange geschiedenis verdwijnt’, klonk het verontwaardigd

Deze zomer presenteerde de Internationale Tennis Federatie, organisator van de vier grandslamtoernooien en de strijd om de Davis Cup, de nieuwe opzet. De ITF heeft het toernooi de werktitel ‘World Cup of Tennis’ meegegeven en het project wordt financieel ondersteund door Kosmos, de investeringsmaatschappij van Barcelona-voetballer Gerard Piqué. Kosmos betaalt aan de ITF 2,6 miljard euro voor de komende 25 jaar.

Met ingang van 2019 spelen 24 landen, waaronder Nederland, in februari in een thuis- en uitwedstrijd om twaalf plaatsen in het hoofdtoernooi, dat van 21 tot 28 november in het Caja Magica in Madrid wordt gehouden. De twaalf winnaars worden aangevuld met de halvefinalisten van dit jaar: Frankrijk, Spanje, Kroatië en de Verenigde Staten. Twee landen krijgen een wildcard, voor 2019 zijn dat Argentinië en Groot-Brittannië.

Knock-outsysteem Er wordt in de nieuwe opzet gespeeld in zes groepen van drie, waarvan de zes groepswinnaars en de twee beste nummers twee zich plaatsen voor de kwartfinale. Daarna is er een knock-outsysteem tot aan de finale. Per wedstrijd worden er twee enkelpartijen en een dubbel gespeeld. En alle partijen gaan in tegenstelling tot voorgaande jaren om twee gewonnen sets, er zijn dus geen vijfsetters meer. Direct na de lancering van de Davis Cup nieuwe stijl stak een storm van kritiek op. ‘Er komt een voetballer met een zak geld langs en een tennistoernooi met een lange geschiedenis verdwijnt’, klonk het verontwaardigd uit de mond van veel spelers. Ook werd betreurd dat de charme van het spelen voor eigen publiek verdwijnt, alsmede de vaak heroische partijen over vijf sets. Tevens vragen velen zich af of spelers twee weken na de ATP Finals nog trek hebben in een week Davis Cuptennis. Dat is ook een bron van zorg van Piqué en de ITF. Om die reden probeerden zij in eerste instantie het landentoernooi in september te organiseren. Dat lukte niet, omdat in die maand de door het management van Roger Federer georganiseerde strijd om de Laver Cup op het programma staat.

Nóg een landentoernooi Om het allemaal nog ingewikkelder te maken, komt er naast de Davis Cup en de Laver Cup nóg een landentoernooi. In januari 2020 wordt in drie Australische steden het toernooi om de ATP Cup gelanceerd. Dat evenement, georganiseerd door de Association of Tennis Professionals, kan zich ontwikkelen tot een serieuze concurrent van de vernieuwde Davis Cup. Er zitten slechts zes weken tussen de Davis Cup, dat het einde van het seizoen markeert, en de ATP Cup, dat aan het begin van het nieuwe seizoen staat. Het ligt voor de hand dat de voorkeur van de meeste topspelers zal uitgaan naar de ATP Cup, waaraan 24 landen gaan deelnemen. Het toernooi in het klimaatvriendelijke Australië is een ideale voorbereiding op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Tevens kunnen er op de ATP Cup, in tegenstelling tot de Davis Cup, punten voor de wereldranglijst worden verdiend.

Verrassende keuze Yannick Noah In zijn laatste optreden als Davis Cup-coach van Frankrijk – hij wordt volgend jaar opgevolgd door Amélie Mauresmo – heeft Yannick Noah een verrassende keuze gemaakt. Hij wees Jeremy Chardy en Jo-Wilfried Tsonga aan als enkelspelers voor de finale tegen Kroatië. Hij passeerde daarmee Lucas Pouille, op dit moment de hoogste geklasseerde Fransman op de wereldranglijst. Noah kon geen beroep doen op de geblesseerde Richard Gasquet en Gaël Monfils. Chardy opent de eindstrijd vanmiddag tegen de Kroaat Borna Coric, Tsonga speelt daarna tegen Marin Cilic. Overigens konden de spelers pas gisteren voor het eerst trainen op het gravel in het Stade Pierre Mauroy in Lille. Na de rugbywedstrijd Frankrijk-Argentinië van zaterdag in hetzelfde stadion konden de organisatoren de gravelbaan pas woensdagavond opleveren.

Lees ook: