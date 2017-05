De strijd om Akzo verhardt

‘Een interessante dag’ noemde bestuursvoorzitter Michael McGarry van PPG het ruim 8 uur durende onderhoud met Akzo, aandeelhouders en een leger advocaten in de Ondernemingskamer afgelopen maandag.

Nooit eerder zag hij zoveel vijandigheid tussen aandeelhouders en een bedrijf, vertelde McGaryy vandaag tijdens een persconferentie in Amsterdam. "Akzo lijkt vergeten te zijn dat aandeelhouders deel uitmaken van alle belanghebbenden in een onderneming", zei hij fijntjes. De toon in deze overnamestrijd verhardt.

Toch wil McGarry het liefst weer om de tafel met Akzo voor een constructief en open gesprek. Dat dit gesprek binnen een week ook daadwerkelijk plaatsvindt, ligt gezien de afwerende houding van Akzo niet voor de hand. Vandaar dat PPG heeft aangeklopt bij financiële toezichthouder AFM.

Het bod van PPG dat er nu ligt moet voor 1 juni officieel ingediend worden bij de AFM. Als PPG dit niet doet, mag het de eerste zes maanden niet bieden op Akzo. McGarry heeft de AFM in een brief uitgelegd dat de deadline volgens hem op 22 juni zou moeten liggen.

Gaat de AFM hier niet in mee, dan neemt de kans op een zogenaamd vijandig bod, tegen de zin van Akzo, toe. McGarry leek vandaag een voor PPG positieve uitspraak van de Ondernemingskamer niet uit te sluiten. "Er werden veel meer vragen gesteld aan Akzo, vooral over het gebrek aan openheid over de strategie." Hij zei de uitspraak van 29 mei af te wachten. Een dag later komt het bestuur van PPG bijeen om de uitspraak te bespreken en een 'weloverwogen besluit te nemen'.

Vriendelijk of vijandig Alles is volgens de Amerikaanse topman in gereedheid gebracht om de overname door te zetten. Vriendelijk of vijandig, hoewel hij blijft herhalen dat de eerste variant zijn voorkeur heeft. In ieder geval zijn de banken klaar om de deal van 26,9 miljard euro deels te financieren. Daarnaast wordt eenderde van de overnamesom in aandelen PPG betaald. Wat gebeurt er nu als PPG inderdaad het bod doorzet tegen de zin van Akzo? Wanneer minimaal 80 procent van de huidige Akzo-aandeelhouders hun aandelen aanbiedt aan PPG, verwacht McGarry dat de overname succesvol zal zijn. "Voor de Stichting Prioriteitsaandelen, die een vijandige overname kan traineren, wordt het dan wel heel moeilijk om de wens van zoveel aanhouders te negeren. Maar biedt slechts 45 procent van de aandeelhouders hun aandelen aan, dan maken we geen schijn van kans", geeft hij eerlijk toe. Over de protectionistische houding van de Nederlandse overheid wil hij niet meer kwijt, dan dat hij die resoluut afwijst. Biedt slechts 45 procent van de aandeelhouders hun aandelen aan, dan maken we geen schijn van kans Michael McGarry Een vijandige overname kost ook in Brussel veel tijd, omdat de mededingingscommissaris dan alleen informatie van PPG krijgt en niet van Akzo. Daarnaast zal PPG geen toegang krijgen van Akzo tot de informatie over de gehoopte synergievoordelen ter waarde van 750 miljoen euro per jaar. Gevolgen van een vijandige overname voor Akzo zijn er ook. Akzo zit dan niet alleen opgescheept met een ongewenste nieuwe eigenaar, maar kan ook fluiten naar een ‘opbreekvergoeding’ en werkgelegenheidsgaranties door PPG. De derde optie kan ook altijd nog. PPG trekt zich nu terug en komt eventueel over zes maanden opnieuw in beeld als Akzo de chemietak heeft verkocht, zoals in de planning ligt. De interesse van de Amerikanen in dit stuk Hollands Glorie zal nog wel even blijven bestaan. Lees ook: Wie is de baas van AkzoNobel, de aandeelhouders of het bestuur?

