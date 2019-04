De strijd in Libië brengt migranten verder in het nauw

Doe snel iets, spoorde de Libische premier Fayez-al-Sarray Europa begin deze week aan. Volgens hem staan er zo’n 800.000 migranten in Libië klaar om Italië binnen te vallen en verder Europa in te trekken als de gevechten in zijn land zich verder uitbreiden, zei hij tegen de Italiaanse krant Corrière della Sera.

Honderden jihadisten van Islamitische Staat, die Libië vasthoudt, zouden zich weleens bij hen kunnen voegen, waarschuwde de internationaal erkende regering in Tripoli gisteren om de druk op Europa verder op te voeren. Althans als de internationale gemeenschap er niet in slaagt ‘maarschalk’ Haftar een halt toe te roepen. Die rukte een krappe twee weken geleden met eigen milities, onder de naam het Libische nationale leger, op richting Tripoli. Bij de gevechten kwamen al bijna 150 mensen om.

De mensen die vastzitten in detentiecentra die zich dicht bij de gevechten bevinden, hebben het nog lastiger gekregen

Detentiecentra Vooralsnog lijkt het er op dat het voor de honderdduizenden migranten door de opgelaaide strijd alleen nog maar moeilijker is geworden om Libië te verlaten. De mensen die vastzitten in detentiecentra die zich dicht bij de gevechten bevinden, hebben het nog lastiger gekregen. Veel van hen zijn daar terechtgekomen nadat ze door de Libische kustwacht op de Middellandse Zee zijn tegengehouden in hun poging om naar Europa te reizen. Sommige centra worden door de regering gerund, andere door verschillende milities. Migranten krijgen te weinig te eten en drinken, worden mishandeld en hebben geen toegang tot medische hulp, melden mensenrechtenorganisaties regelmatig. Met het oplaaien van de gevechten is hun onveiligheid en angst – het geluid van geweervuur en explosies is op sommige plekken voortdurend te horen – toegenomen. The Guardian sprak met migranten die zeiden door milities bij de gevechten te zijn ingezet. De Verenigde Naties hebben de regering gevraagd de mensen die nu nog vastzitten vrij te laten. De UNHCR heeft al 150 mensen kunnen verplaatsen uit het Ain Zara detentiecentrum naar een veiliger plek. Vanwege de onveiligheid en de beperkte toegang die de vluchtelingenorganisatie krijgt, is het lastig om nog meer migranten uit de detentiecentra te halen.

Terug naar eigen land IOM, de organisatie voor internationale migratie, wist vorige week nog wel een groep van zo’n 160 migranten – onder andere uit Mali, Ivoorkust en Burkina Faso – die hadden gezegd zo snel mogelijk terug te willen naar hun land van herkomst, op het vliegtuig te zetten. Het viel niet mee om hen uit verschillende delen van de stad veilig naar het vliegveld, dat overdag platligt, te loodsen. Ondertussen roepen de VN op om mensen die proberen de Middellandse Zee over te steken richting Europa niet terug te sturen. Maar sinds de gevechten begin deze maand uitbraken heeft de Libische kustwacht – die gesteund wordt door de EU – al verschillende keren mensen terug naar Libië gebracht.

