De straten van Teheran vullen zich steeds vaker met boze mensen

Ze roepen hatelijke slogans of dragen spandoeken met zich mee met giftige kreten erop. Vaak staan ze voor een gebouw, dat te maken heeft met het onrecht. Een ministerie, bank of overheidskantoor. Niet zelden gaat het om salaris dat niet is uitbetaald.

Het lijkt niet alleen zo dat je steeds vaker protesterende werknemers ziet, dat is ook echt het geval. Uit onderzoek is gebleken dat 2016 hét jaar van de Iraanse arbeidersprotesten was. Nooit eerder gingen zoveel werknemers de straat op.

Het gevaar van een soort demonstratie-moeheid dreigt en dan hebben al die protestacties dan geen zin meer. Groepjes boze mensen gaan dan net zo'n normaal deel van het straatbeeld uitmaken als de groenteboer op de hoek.

Niet alleen arbeiders maar ook andere lieden, die menen te lijden onder een of andere vorm van financieel onrecht, gaan tegenwoordig de straat op. Van de week was het weer raak. Tientallen woedende mensen hadden zich voor het gebouw van de nationale centrale bank verzameld. Het waren investeerders die hun geld hadden toevertrouwd aan het in de jaren negentig opgerichte kredietinstituut Caspian.

Hebberigheid Er zijn honderden van dit soort fondsen actief die veel rente beloven uit te keren. Slapend rijk worden wil iedereen wel, maar het gaat nogal eens mis. Investeren in van alles en nog wat blijft populair in Iran en dat heeft niet alleen te maken met hebberigheid, maar vooral met de torenhoge inflatie in het land. Wie zijn geld aan Caspian toevertrouwde, zou een flinke rente krijgen, was hun verteld. Duizenden besloten hun geld bij Caspian te investeren en in het begin kregen ze netjes de afgesproken rente. Maar na een tijdje werden de financiële beloftes niet meer nagekomen. Nu willen de investeerders hun geld terug. Het probleem is echter dat dat niet zo makkelijk gaat omdat het instituut failliet is. En waar kun je dan in hemelsnaam terecht met je klacht? Niemand die het weet. De straat op dus! Dat de oproerpolitie enkele demonstranten ruw over straat sleepte was ook niet netjes Dit was niet de eerste protestactie van de Caspian-slachtoffers maar wel de meest in het oog springende. Hun wanhoop bereikte het hoogtepunt toen ze de voormalige Caspian-directeur dood wensten. Het tijdstip van de actie maakte het extra dramatisch: eind mei, een graad of veertig en ook nog eens ramadan. Water drinken is er dus niet bij. Gedupeerde oude vrouwtjes vielen bij bosjes flauw. Maar bij de doodswenskreten bleef het niet. De demonstranten riepen ook 'daeshi' naar de oproerpolitie, een term voor een aanhanger van Islamitische Staat. Dat was natuurlijk misplaatst en weinig vriendelijk. Maar dat de oproerpolitie enkele demonstranten ruw over straat sleepte was ook niet netjes.

Aanbetaling Alsof het allemaal nog niet genoeg was, was er de afgelopen week ook een demonstratie van mensen die lang geleden al een aanbetaling hadden gedaan op een nieuwe auto. Alleen wil dat voertuig maar niet van de band rollen. Huizen waarvoor is betaald maar die nooit af worden gebouwd, zijn een andere variant op dit thema. Schrijnend natuurlijk, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee. In Iran moet je nu eenmaal extra voorzichtig zijn als het op investeren aankomt. Of ze hebben het lef je een week na een lening uit te nodigen voor een overdadig feest met uitgebreid buffet Wees ook bedacht op de zogenaamde nepslachtoffers, mensen die net doen alsof ze geen kruimel brood meer hebben in de hoop op medelijden en een lening. In Iran staat een lening tussen particulieren veelal gelijk aan een gift. De kans dat je niets van je geld terugziet is groot. Ze puffen, steunen en hijgen schaamteloos dat het slecht gaat met hun business. Niets meer te eten en hun kind moet naar de dokter. Maar via via kom je erachter dat ze net een weekje Dubai achter de rug hebben waarbij weer heel wat schoenen, handtasjes en flesjes dure parfum zijn aangeschaft. Of ze hebben het lef je een week na een lening uit te nodigen voor een overdadig feest met uitgebreid buffet waar je lekker van je zelfbetaalde kaviaar mag komen proeven.

