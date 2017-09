De stormachtige carrière van Dumoulin kan evengoed een last blijken

Tom Dumoulin bracht woensdag na zijn tweede gouden medaille in herinnering waarvoor hij naar de WK wielrennen is gekomen. "Ik heb altijd gezegd dat er drie wedstrijden zijn."

Deze Armstrong-achtige stelligheid zegt iets over de Tom Dumoulin van nu. 2017 heeft hem doen beseffen dat hij de next big thing in het wielrennen is geworden. Met de verbale vader van die woorden, Tourwinnaar Bradley Wiggins, moet je concluderen dat er geen letter van gelogen is.

Dumoulin voerde de boventoon in een loodzware Giro d'Italia en zette tijdens de WK in het Noorse Bergen in drie dagen tijd twee wereldtitels bij in de analen. Zondag volgt nog de wegwedstrijd - die 'derde wedstrijd' waar Dumoulin voor naar Bergen kwam.

Dumoulin heeft onlangs voor thuis een dressoirkast aangeschaft zodat hij zijn prijzen kan stallen.

Dumoulin is 26. Of eigenlijk: nog maar 26. Aan hem de toekomst, om met Wiggins te spreken. Dumoulin heeft onlangs voor thuis een dressoirkast aangeschaft zodat hij zijn prijzen kan stallen.

Ooit was hij naïef blind voor de historie van de wielersport, inmiddels is hij er deel van gaan uitmaken. Er is bijna niemand die eraan twijfelt dat het niet bij de lauweren van 2017 zal blijven.