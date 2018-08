De stakingen hebben er flink ingehakt: 'KLM draagt het resultaat van de groep'

KLM houdt het bedrijf opnieuw in de lucht?

Lees verder na de advertentie

"KLM heeft een goed resultaat geboekt met een operationele winst in het eerste kwartaal van 388 miljoen en in het tweede van 328 miljoen. Ondanks de stijgende brandstofprijzen doen we het beter dan in 2017 en dat was al een goed jaar. Bij Air France hebben de stakingen het resultaat van Air France zwaar overschaduwd. Het klopt dus dat KLM het resultaat van de groep draagt in het eerste half jaar van dit jaar."