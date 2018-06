De staalsector is blij, maar de rest van de VS vreest het ergste

Je zou over de invoerrechten op staal en aluminium in de VS enthousiasme verwachten bij de producenten van staal en aluminium. Voor staal klopt dat. Voor aluminium niet. Bij de rest van het bedrijfsleven lopen de reacties uiteen van bezorgd tot ontzet. En in de politiek is het niet anders. Republikeinse Congresleden vrezen dat de maatregelen meer schade dan voordeel zullen opleveren. Economisch onderzoek geeft hun gelijk.

De Vereniging van staalfabrikanten stelde tevreden vast dat de maatregelen ‘de bedreiging wegnemen die toegenomen staalimporten vormen voor onze nationale veiligheid’, precies zoals president Donald Trump het ziet. Maar de Aluminiumvereniging vindt dat er alleen goede redenen zijn om China aan te pakken. Aan de import uit Europa, Mexico of Canada is niets oneerlijks, zei een woordvoerder: “We produceren niet genoeg aluminium hier in de VS om aan de vraag te voldoen.”

Dit is een stomme zet. Europa, Canada en Mexico zijn China niet, je behandelt bondgenoten niet als tegenstanders Republikeins senator Ben Sasse uit Nebraska

Spoken Duurder staal en aluminium zullen problemen veroorzaken voor de Amerikaanse auto-industrie, de olie- en gaswinning, de bier- en frisdrankensector en de plastic-industrie. De hogere prijzen die zij zullen moeten vragen, brengen weer de landbouwsector in de problemen, die ook al te lijden krijgt van represailles door de getroffen landen. Ze zien spoken, bezwoer Trumps handelsadviseur Peter Navarro de Amerikanen vandaag in een opiniestuk in de krant USA Today. “Sinds Lyndon Johnson een ‘oorlog tegen de armoede’ begon, heeft geen president meer gedaan voor de positie van mensen met lage en middeninkomens dan president Trump.” Hij wijst erop dat juist vandaag in Kentucky de bouw begon van een grote aluminiumfabriek. Onder Trumps partijgenoten vindt dat nauwelijks weerklank. Zeker bij de Republikeinen is vrije handel een geloofsartikel. “Dit is een stomme zet. Europa, Canada en Mexico zijn China niet, je behandelt bondgenoten niet als tegenstanders”, zei senator Ben Sasse uit Nebraska. Hij waarschuwde dat Trumps leus ‘Maak Amerika weer groots’ geen ‘Maak Amerika weer 1929’ moest worden. De eerste slag in de handelsoorlog gaat Amerika per saldo 470.000 banen kosten

Banenverlies Ook de Trump doorgaans goed gezinde zakenkrant The Wall Street Journal waarschuwde voor een nieuwe Grote Depressie: “Hij wil Ronald Reagan zijn, maar met zijn invoerrechtendwaasheid klinkt hij meer als Herbert Hoover.” Voor massawerkloosheid hoeft Trump nog niet direct te vrezen, maar de eerste slag in de handelsoorlog gaat banen kosten, zei directeur Laura Baughman van onderzoeksbureau Trade Partnership in Washington DC tegen Trouw. In maart berekende ze dat de door Trump voorgenomen handelsmaatregelen per saldo 470.000 banen zouden kosten. Ze ging er daarbij van uit dat Canada en Mexico vrijgesteld zouden blijven. Nu die ook getroffen blijken, moet ze de gevolgen opnieuw doorrekenen, maar de schade zal substantieel hoger zijn. “In eerste instantie zie je vooral nog de voordelen”, legt Baughman uit. “Sommige staalproducenten zullen ontslagen mensen weer aannemen, terwijl bedrijven die hun kosten zien stijgen, hun personeel toch zo lang mogelijk vasthouden, zeker met deze krappe arbeidsmarkt. Maar over een jaar zullen de ontslagen gaan vallen. Paradoxaal genoeg zal dat ook gebeuren in de staten die politiek belangrijk zijn voor Trump.”