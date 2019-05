De staalfusie tussen Tata en ThyssenKrupp gaat niet door

Daaruit kwam naar voren dat er nog de nodige concessies moesten worden gedaan om bezwaren weg te nemen. Dat was voor de bedrijven een stap te ver.

Er gingen al langer geluiden rond over het mislukken van de fusie tussen de Europese activiteiten van Tata Steel, waartoe ook de fabrieken in IJmuiden behoren, en ThyssenKrupp. Het fusiebedrijf zou volgens Brussel een te groot marktaandeel krijgen. De bedrijven beloofden onderdelen te verkopen, maar dat was voor de Europese Commissie onvoldoende om akkoord te geven.

Met het doen van nog meer handreikingen verdampten ook de beoogde economische voordelen van het samensmelten van activiteiten. In Brussel zei een commissiewoordvoerder tegen het ANP dat het onderzoek naar de staalfusie nog gaande is. De deadline voor een beslissing van de Europese mededingingsautoriteit staat nog altijd op 17 juni. Maar de twee bedrijven wachten dat niet af.

Zesduizend banen weg

Het annuleren van de fusie heeft als gevolg dat ThyssenKrupp zesduizend banen gaat schrappen. Vierduizend daarvan verdwijnen bij vestigingen in Duitsland, liet bestuursvoorzitter Guido Kerkhoff volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung weten. Tweeduizend banen zouden ook zijn verdwenen als de fusie wél was doorgegaan. In welke andere landen naast in Duitsland banen verloren gaan, is nog niet bekend. ThyssenKrupp had medio vorig jaar circa 1200 werknemers in Nederland.

Gedwongen ontslagen kunnen niet worden uitgesloten. ThyssenKrupp gaf vakbonden in de aanloop naar de beoogde fusie nog garanties over werkgelegenheid en behoud van Duitse fabrieken tot 2026. Die garanties gelden nu niet meer, liet de personeelsdirecteur van het bedrijf weten. Van de in totaal 161.000 werknemers van ThyssenKrupp werken er circa 27.000 bij de Europese staaldivisie.

Tata Steel benadrukte onlangs nog het belang van een succesvolle samensmelting van de divisies. De aandacht van het Indiase bedrijf zou na de Europese deal volledig naar de thuismarkt kunnen gaan. In India wil Tata verder groeien, onder meer door capaciteitsuitbreiding en overnames. Het niet doorgaan van de fusie in Europa zal de groei in India belemmeren. Tata Steel verdient circa twee derde van zijn geld in eigen land.

Tata Steel en ThyssenKrupp waren sinds 2016 in gesprek over een fusie van hun Europese staalactiviteiten. Het hoofdkantoor van de joint venture zou in Nederland komen. Dat gaat nu dus niet door. Het Indiase bedrijf reageerde teleurgesteld en wijst met een beschuldigende vinger naar beleidsmakers in Brussel. Ondanks extra inspanningen van de bedrijven om mededingingsbezwaren weg te nemen, zou de Europese Commissie naar verwachting toch geen akkoord geven. Daarop werd de handdoek in de ring gegooid.