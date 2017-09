De spanning loopt op in Catalonië

Bij een inval in het Catalaanse telecommunicatiecentrum heeft de nationale politie de software die gebruikt wordt om de stemmen te tellen buiten werking gesteld. Volgens de Spaanse autoriteiten is het daardoor "absoluut onmogelijk" geworden om een referendum te houden.

Lees verder na de advertentie

Ook is de politie bezig alle stemlokalen in Catalonië te sluiten. Volgens de autoriteiten is dat bij het grootste deel van de ruim 2300 lokalen gelukt. Het Catalaanse regiobestuur ontkent dat. Het is onderdeel van de psychologische oorlogsvoering door Madrid, zeggen de Catalanen.

163 stemlocaties, vooral scholen, worden nog bezet gehouden door voorstanders van het referendum. Onder andere door er een feest te organiseren of een menselijke keten te vormen. De bezetters moeten zondagochtend om 06.00 uur vertrokken zijn, anders kunnen ze een boete krijgen tot 300.000 euro. Duizenden agenten staan klaar om in actie te komen.

De Spaanse rechter heeft bepaald dat publieke gebouwen niet mogen worden gebruikt voor het referendum.