De Somalische burgeroorlog escaleert: een zware bomaanslag treft Mogadishu

Twee autobommen ontploften in de nacht van donderdag op vrijdag in het hart van het hoteldistrict en zakencentrum van Mogadishu, de hoofdstad van Somalië. Doelwit van de islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab was Hotel Maka Al-Mukarama dat al vaker met aanslagen te maken kreeg. Het dodental varieert tussen de achttien en 29, afhankelijk van wie het zegt in de chaos van de aanslag. De schattingen van het aantal gewonden lopen uiteen tussen de veertig en de tachtig.

Vrijdag werd er tot ver in de dag hevig gevochten tussen de aanslagplegers, die zich verschansten in een pand naast het hotel, en Somalische militairen. In het vuurgevecht zouden ook twee soldaten zijn omgekomen. De verwachting is dat het dodental nog verder zal stijgen. De explosie in Mogadishu wordt een van de hevigste van de afgelopen jaren genoemd. Veel in de omgeving liggende hotels en restaurants raakten beschadigd, terwijl er zware zwarte rookwolken boven de stad dreven.

Het Somalische leger is nog lang niet in staat om de rol van de Afrikaanse vredesmacht over te nemen

Al-Shabaab voerde de afgelopen maand steeds meer aanslagen uit in Somalië. Tegelijkertijd slaan de Verenigde Staten hard terug vanuit de lucht, met drone-aanvallen op strijders van de terreurgroep op het uitgestrekte platteland. President Trump heeft het gevecht tegen Al-Shabaab dit jaar stevig opgevoerd. Vorig jaar sloeg U.S. Africa Command vijftig keer toe vanuit de lucht. In de eerste twee maanden van dit jaar is dat al 23 keer gebeurd. Hierbij zijn zeker 58 strijders omgekomen.

Kenia Ook Al-Shabaab doet van zich spreken met meer aanslagen. Dit jaar al zes keer met circa zeventig doden in Somalië. In buurland Kenia, dat troepen heeft in Somalië, kwamen bij een aanval van Al-Shabaab-extremisten in januari op het luxe DusitD2-hotel in Nairobi veertien mensen om het leven. Terwijl de strijd tussen de Amerikanen en Al-Shabaab verhevigt, is de vredesmacht Amisom van 21.500 soldaten, die onder de vlag van de Afrikaanse Unie in Somalië is gestationeerd, begonnen met afbouw van troepen. Sinds twee weken worden duizend militairen uit Burundi teruggetrokken. In 2021 moeten de militairen uit Oeganda, Burundi, Ethiopië, Kenia en Djibouti weg zijn. Het Somalische leger moet de vredeshandhaving dan over kunnen nemen en opgewassen zijn tegen Al-Shabaab. De regering van Somalië voelt zich allerminst comfortabel bij de afgesproken terugtrekking van de Amisom-troepen. Het eigen leger is nog lang niet in staat om de rol van de Afrikaanse vredesmacht over te nemen. Somalische militairen zijn slecht getraind, worden onderbetaald en beschikken over inferieure wapens. Doordat soldaten veel te weinig soldij krijgen, ligt corruptie op de loer en worden eigen wapens doorverkocht.

Gevaar Burundi verzet zich ook tegen de terugtrekking van de vredesmacht uit wat sector 5 heet. Er blijven minder soldaten over en dat levert gevaar op, zeker nu Al-Shabaab de aanvallen in het land opvoert. Wat ook meespeelt is dat deelname aan de vredesmacht Burundi veel harde dollars oplevert, die het arme land moeilijk kan missen. Burundi en Somalië hebben bij de voorzitter van de Afrikaanse Unie, de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi, gevraagd om een top bijeen te roepen over de terugtrekking en omvang van Amisom in Somalië. In het door burgeroorlog verscheurde land in de Hoorn van Afrika zijn vorig jaar wederom 320.000 mensen gevlucht, waarmee het totale aantal vluchtelingen naar schatting uitkomt op 2,3 miljoen. De Verenigde Naties lieten deze week nog weten dat er 1 miljard dollar nodig is dit jaar voor de Somalische vluchtelingencrisis. Slechts 6 procent van het geld is binnen.

