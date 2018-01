De Soeptrienen begonnen na hun ontslag 'gewoon' te koken

Er is precies genoeg plaats aan het smalle aanrecht: Ineke van Aanholt en Joke Beffers, naast elkaar - daarmee is de keuken wel zo ongeveer vol. Ze schillen en hakken een grote hoeveelheid wortels en zoete aardappels, geven het aardappelschilmesje aan elkaar door.

Ze zijn ‘gewoon begonnen’, in de keuken van Van Aanholt, in april vorig jaar. Beffers was net ontslagen: ze had jaren in de kinderopvang gewerkt, maar haar afdeling werd opgedoekt. Van Aanholt, ooit Beffers’ manager, was al een paar jaar eerder de laan uit gestuurd na een ernstige ziekte. “Te jong om thuis te gaan zitten, maar eigenlijk te oud om makkelijk een nieuwe baan te vinden”, zegt Van Aanholt. Ze had daarom een bed & breakfast opgezet in haar huis, ‘maar dat is een vrij eenzaam bestaan’.

Weer samen koken

Waarom gaan jullie niet weer samen koken, opperden gezamenlijke vriendinnen en ex-collega’s. Beffers’ en Van Aanholts vriendschap was immers in de keuken ontstaan, toen ze tien jaar geleden min of meer in een opwelling voor ruim tientallen kinderopvangcollega’s de catering hadden verzorgd. Later had een vriendin eens gevraagd of ze voor een feestje voor honderd man soep konden maken. ‘Ja hoor’. “Ergens in die tijd kregen we al onze naam: de soeptrienen”, zegt Beffers.

Destijds hadden ze het elkaar in de keuken al stiekem toegefluisterd: ‘Dit is eigenlijk veel leuker dan de kinderopvang.’ Nu ze beiden niet meer in die sector werkten, was er tijd om het idee dat altijd in het achterhoofd had gezeten, serieus te onderzoeken.

In het keukentje van Van Aanholt maakten ze vegetarische soepen van seizoensgroenten en gingen op de fiets met proefpakketjes langs kleine koffiebars die zelf geen keuken hadden, maar misschien wel een magnetron om de soepen in op te warmen. Beffers: “Stonden we daar, als naïeve soeptrienen met onze tasjes.” Van Aanholt: “Een beetje dom ook. Vaak was de eigenaar niet aanwezig, en iedereen vroeg naar onze website. Die we nog niet hadden.” Beffers: “Maar dat naïeve zorgde er ook voor dat mensen ons onthielden.”