De Soedanezen zijn verdeeld over vervolg revolutie

De Afrikaanse Unie stelt een nieuw ultimatum aan de Soedanese militairen. Ze eist dat binnen zestig dagen een einde komt aan het militaire bewind en een burgerregering is geïnstalleerd. Het ultimatum komt op hetzelfde moment dat Soedanese demonstranten dreigen met een algemene staking en massaprotesten, die mogelijk donderdag beginnen.

Soedanezen vragen zich af of de al drie weken durende sit-in moet doorgaan op het plein voor het militaire hoofdkwartier in Khartoem. Het verkeer in de hoofdstad loopt door de demonstraties vast. Maar het opheffen van de protesten is een risico.

Amal Bashir, een 33-jarige microbiologe uit Khartoem, zegt dat de strijd met name gaat over de vorming van de presidentiële raad. “De grootste macht ligt daar en die kan een toekomstige burgerregering naar huis sturen”, aldus Bashir. Nu zitten alleen generaals in de presidentiële raad. Amal Bashir wil dat de druk aanhoudt: “Ik heb weinig vertrouwen in veiligheidsinstellingen na dertig jaar onderdrukking door het militaire bewind van de verdreven president Omar al-Bashir.”

Als binnen mijn vakantie een burgerregering tot stand komt, ga ik niet terug. Dan zet ik mijn studie hier voort en ga helpen een nieuw Soedan op te bouwen. Reem Abubaker, studeert in Maleisië

Reem Abubaker (20) studeert in Maleisië en is terug voor twee maanden vakantie. Samen met haar oudere zus is ze dagelijks bij de demonstratie. “Als binnen mijn vakantie een burgerregering tot stand komt, ga ik niet terug”, zegt ze. “Dan zet ik mijn studie hier voort en ga helpen een nieuw Soedan op te bouwen.”

Lange weg Mariam al-Saddiq, vicevoorzitter van de grote oppositiepartij Umma, merkt op dat het nog een lange weg is naar een nieuw Soedan. Zij heeft opmerkelijk genoeg lovende woorden voor de militairen. Het was datzelfde leger dat haar vader, de minister-president, in 1989 afzette, waardoor dictator Bashir aan de macht kwam. Nu is haar vader de leider van de huidige Umma-partij. “Dit keer kozen militairen de kant van de betogers. Ze weigerden de opdracht van Bashir om de demonstranten met geweld weg te jagen van het plein. Daarom moeten ze zeker deel uitmaken van de presidentiële raad.” Al-Saddiq lijkt kleiner dan ze is in haar enorme groene zetel, afgezet met bladgoud, in de grote vergaderzaal van de partij in Omdurman, de tweelingstad van de hoofdstad Khartoem op de andere oever van de Nijl. Zij is een van onderhandelaars met de militaire raad. “De presidentiële raad is belangrijk, maar er wacht ons een andere grote taak en dat is om de deep state, de onzichtbare en invloedrijke elite van het vorige bewind, te ontmantelen.”

Ondergronds De vooral jonge betogers hadden weinig vertrouwen in de bestaande oppositie, die verdeeld was en ook deels omgekocht door het regime van Bashir. Een partij die wel het vertrouwen van de jongeren heeft, is de Soedanese Congres Partij (SCP), die ontstaan is uit studentenorganisaties die tijdens het Bashir-bewind ondergronds moesten. Velen vluchtten naar het buitenland, anderen werden herhaaldelijk gearresteerd, zoals de secretaris-­generaal Khalid Omer Yousif. Hij meent: “Het is makkelijk met zijn ­allen tegen een vijand te zijn. Maar het is veel moeilijker voor zo’n diverse groep als de gezamenlijke oppositie nu is om overeenstemming te ­bereiken over zoveel onderdelen die nodig zijn om een natie op te ­bouwen. Er is meer dat ons scheidt dan dat ons bindt. Ik kan niet genoeg op eenheid hameren.”

