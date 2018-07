De snoepartiesten van Papabubble merken niks van de hetze tegen suiker

'Welcome to the machine', staat er op Marco Antonini's (39) shirt. Die 'machine' is bezig met iets wat nog het meest weg heeft van een choreografie: hij trekt een homp taai deeg over een grote haak die uit het plafond steekt, rekt de substantie met beide handen langzaam uit, vouwt het deeg snel weer dubbel, en herhaalt het hele proces in vloeiende bewegingen.

Marieken van den Brink (44) en Marco Antonini's (39). © RV

Het 'deeg' is suiker vermengd met glucose en kleurstof, verhit en weer afgekoeld, maar nog wel zo warm dat het kneedbaar is. De dans met de haak dient om lucht toe te voegen, zodat de witte kleur nog witter wordt, legt Marieken van den Brink (44) uit. Dertien jaar geleden opende zij samen met haar compagnon Dominik Otto (41) Papabubble. Bij iedere stap in de werkplaats klinkt een zacht smakkend geluid; de plakkende vloer is waarschijnlijk even zoet als de geur die er hangt.

Papabubble maakt snoepjes als glimmende cilindervormige kralen. Een felle kleur aan de buitenkant, een minuscule beeltenis in de doorsnede: een tekeningetje, een woord, een logo voor een opdrachtgever. Om die priegelige plaatjes te maken, kleien de 'snoepartiesten' hompen van verschillende kleuren aan elkaar. Het geheel trekken ze daarna uit tot één lange dunne zuurstok. "Je moet denken in 3D: om in het doorsnede-plaatje een puntje te zien, moet je dus een lange streep maken", legt Van den Brink uit. "Pas wanneer je de cilinder doorsnijdt, zie je of het plaatje gelukt is."

We hebben ook snoep zonder suiker, hoor - maar dat verkoopt niet