De snelste zwemster op aarde haatte als kind het zwembad

Het zwembad wilde ze niet in als kind. Sarah Sjöström vond het maar koud en nat. Nu is ze 's werelds snelste vrouw in het water. De Zweedse (23) zwom deze week op het WK in Boedapest een razendsnel wereldrecord. Ze klokte als startzwemster op de estafette van de 4x100 vrij een tijd van 51,7 seconden, een verbetering van het oude wereldrecord van Cate Campbell (52,06) met drie tienden.

Daarmee is ze de eerste vrouw die onder de 52 seconden duikt op het koninginnennummer. Met haar huidige klasse was ze een goede uitdager geweest voor de olympisch kampioen bij de mannen van 1972, Mark Spitz.

Asymmetrisch

Met haar lange lijf van 1,82 meter en smalle heupen heeft Sjöström het perfecte zwemlichaam. Maar zwemmen vond ze vroeger dus geen bal aan, want ze wilde het water niet in. Te koud, en bovendien had ze geen talent. Als we haar eerste trainer George Farrants moeten geloven in de Zweedse krant Aftonbladet was Sjöström in het water zelfs 'asymetrisch'. Als ze schoolslag zwom, deden haar linker- en rechterbeen niet hetzelfde. Het duurde lang tot dat eruit was. Om de trainingen leuk te houden mocht de 9-jarige Sjöström vaak langs de badrand spelen terwijl de rest aan het trainen was.

Zwemmen kon ze niet zo goed, maar ze had wel doorzettingsvermogen. Moeder Jenny keek vol bewondering hoe haar dochter leerde fietsen toen ze vier was. De kleuter was onverzettelijk, ze weigerde op te geven ondanks alle valpartijen en schaafwonden.

Met hetzelfde fanatisme waarmee ze thuis monopolie speelde, of leerde fietsen, volhardde ze in haar zwemtrainingen. Ze moest en zou het onder de knie krijgen. Eigenlijk snapt men in Zweden nog steeds niet hoe het kan, maar vijf jaar nadat ze op wedstrijdzwemmen ging won ze op 14-jarige leeftijd in Eindhoven haar eerste Europese titel op de 100 vlinder.

Nu is ze met 23 jaar olympisch kampioen, wereldkampioen en de wereldrecordhoudster op de 50 en 100 vlinder en de 100 vrij. De 23,73 van Britta Steffen op de 50 vrij is haar volgende doelwit.

Waar andere topsporters zichzelf vaak winnend visualiseren, is Sjöström niet zo' n positivo. In het begin van haar carrière was ze bloednerveus voor finales. Toen ze op de Olympische Spelen van Londen zonder medailles naar huis ging, overwoog ze zelfs te stoppen met zwemmen. Ze ging door en bleef coach Carl Jenner trouw, ondanks de vele discussies die de twee hadden.