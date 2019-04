De snellaadstations van Fastned boeken nog altijd geen winst

In 2017 schreef Fastned ook al rode cijfers; toen was het verlies 5 miljoen euro. Wel steeg de jaaromzet met 195 procent tot ruim 1,6 miljoen euro.

“Toch denk ik dat de kosten voor de baten uit gaan”, zegt Maarten Steinbuch, hoogleraar automotive aan de TU Eindhoven. “Groei kost geld en de grote hausse aan elektrische auto’s moet nog komen. Daar komt bij dat Fastned een vergunning heeft voor aantrekkelijke locaties.” Het bedrijf heeft tenminste tot het jaar 2028 concessies voor 201 snelweglocaties in Nederland.

Maar het e-tankbedrijf is niet de enige speler die staat te trappelen om een stukje van de groeimarkt mee te pikken. Nu telt Nederland volgens de Rijksdienst voor ondernemend Nederland 146.691 (deels) elektrische auto’s. Die kunnen zich volgens de website van NederlandElektrisch, een platform voor elektrisch rijden, bij 39.200 openbare laadpunten vol laten lopen. Ter vergelijking: Fastned heeft inmiddels zo’n 90 stations in Duitsland en Nederland, gelegen langs snelwegen en in steden, waar elektrische auto’s in gemiddeld 20 minuten kunnen opladen.

Ouwe fossiele jongens “De toekomst van al die plekken langs de weg is zich nu volop aan het ontwikkelen”, zegt Michel van Lindert, managing director van de branchevereniging voor elektrisch vervoer, Doet. “En naast al die publieke laadpunten heb je natuurlijk nog de thuislaadpunten en mengen zich ook partijen als Ikea en McDonald’s in de markt. Maar denk ook aan grote clubs als Shell, BP, Total; die ouwe fossiele jongens komen er ook aan.” Het is volgens Van Lindert daarom onmogelijk te voorspellen welke kant het op gaat en wie de strijd om het elektrisch tanken gaat winnen. Zo wil Fastned dan wel een netwerk van ongeveer 1000 snellaadstations bouwen in Europa, maar wat als een concern met een bestaande, dichte infrastructuur vol gas geeft? Neem restaurantketen McDonald’s. Dat sloot onlangs met energiebedrijf Nuon een overeenkomst om op alle 168 locaties van McDonald’s drive-in restaurants snellaadpalen te plaatsen met elk twee snellaadpunten. Met een totaal aantal van 37.000 restaurants wereldwijd zou de aanbieder van fastfood wel eens een stevige luis in de pels kunnen zijn van Fastned. Gezien de verwachte groei van het elektrische wagenpark heb je al die partijen superhard nodig Michel van Lindert Pionier Tesla zit ook niet stil en bouwt aan een indrukwekkend netwerk van superchargers, plekken waar Tesla-rijders in een half uur tijd weer honderden kilometers verder kunnen worden geholpen. Van Lindert juicht de keiharde concurrentie alleen maar toe. “Gezien de verwachte groei van het elektrische wagenpark heb je al die partijen superhard nodig. Als er veel laadstations uit de grond schieten is dat bovendien goed voor de zichtbaarheid. Wie ziet dat het kan schakelt ook eerder op elektrisch over: zien eten doet eten.” Wel moet er volgens hem nog heel wat stroom door de kabels vloeien voor er overeenstemming is in prijs en in betaalgemak: “Duidelijkheid dus over de prijs per laadsessie en betaalgemak bij het laden onderweg in het buitenland.”

