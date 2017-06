De slimme luidspreker: onze nieuwe vriend in huis?

Als Apple een nieuw product in de markt zet, is dat vaak direct een hype. Het bedrijf wist de afgelopen decennia met innovaties als de iPhone, iPad en iWatch trendsettend te zijn en dat moet de deze week gelanceerde HomePod ook worden. Het in Nederland nog tamelijk onbekend product is zeker geen noviteit: Apple betreedt deze markt laat en moet de concurrentie aangaan met de populaire slimme luidsprekers Amazon Echo die al sinds aan een opmars bezig is, en de Google Home die vorig jaar het licht zag.

Via verschillende microfoons kan overal vanuit de kamer tegen de bijdehante box worden gesproken. Je begint, als ware het apparaat een huisvriend, met een woord waardoor het apparaat herkent dat je ertegen praat. Die van Amazon luistert naar Alexa, tegen Google Home volstaat ‘Hi Google’ en de HomePod wordt geactiveerd door ‘Hi Siri’. De spraakgestuurde luidsprekers geven antwoorden op vragen, je kunt er muziek mee aan- en uitzetten en inspreken wat er op je boodschappenlijst moet worden gezet. De nieuwste generatie praatpalen kan berichten versturen, je bijpraten over het laatste nieuws, houdt je agenda bij en vertelt hoe lang je erover doet naar je werk en wat voor weer je onderweg kunt verwachten.

Tekst loopt door onder de video.

Internet der dingen

De afgelopen jaren is het ‘internet der dingen’ aan een opmars bezig. Steeds meer apparaten worden ‘slim’ gemaakt: in veel huishoudens kunnen thermostaten bijvoorbeeld al op afstand via de telefoon worden bediend en dit gaat voor steeds meer apparaten gelden. Daarnaast is er fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van spraaktechnologie en zijn de pientere speakers met steeds meer apparaten compatibel. Overigens moet de slimheid niet worden overschat: voor het grootste deel doen ze weinig anders dan knoppen vervangen door spraak. Wel kun je via spraakbesturing via Amazon bijvoorbeeld boeken bestellen als je de zogeheten ‘voice shopping’-functie hebt ingeschakeld.

De huisvriend kan zich potentieel ook tegen je keren. In de VS speelde een rechtszaak waarbij een van moord verdachte man werd gesommeerd zijn Amazon Echo over te dragen aan justitie. Mogelijk zou uit de gesprekshistorie bewijs voor zijn moordplannen blijken. Het apparaat staat namelijk altijd aan en neemt de commando's die je geeft op nadat je het hebt aangeroepen.

De slimme praatpalen zijn nog niet in Nederland te koop en spreken (dus) nog geen Nederlands. Aangezien spraakherkenning een kostbare aangelegenheid is, heeft geen van de fabrikanten duidelijkheid gegeven of en wanneer de apparaten in ons taalgebied beschikbaar komen. Maar één ding is zeker: de sciencefictionwereld komt steeds dichterbij.