De slepende suikeroorlog tussen de VS en Mexico gaat een nieuwe fase in

President Trump beloofde bij zijn aanstelling een protectionistisch Amerika. Hij lijkt nu een slag te slaan. Met Mexico zijn afspraken gemaakt om de suikerimport uit dat land te beperken. Verschillende lobbygroepen zijn teleurgesteld.

'Deze deal beschermt Amerikaanse arbeiders en consumenten', schreef landbouwminister Sonny Perdue vorige week in een verklaring. Hij is blij met de overeenkomst, die wat hem betreft snel zal worden getekend: 'Het is een spectaculaire verbetering voor de Amerikaanse suikerindustrie'.

De suikerindustrie zelf vindt de deal niet zo spectaculair. Producenten kwamen met een eigen verklaring: 'Mexico kan doorgaan met het dumpen van gesubsidieerde Mexicaanse suiker in Amerika'. De twee landen ruziën al jaren over suiker.

De nu gemaakte afspraken gaan nog verder. De prijs voor Mexicaanse onbewerkte suiker gaat naar 23 cent per pond, bewerkte suiker naar 28 cent. Bovendien zullen de Mexicanen minder bewerkte suiker over de grens brengen.

In 2014 dreigde de Amerikaanse regering daarom al met heffingen en quota. Toen werd een handelsoorlog op het nippertje voorkomen. Washington zag af van strafheffingen. De twee landen kwamen een vaste exportprijs van 22,25 dollarcent per pond voor onbewerkte suiker overeen. De prijs voor geraffineerde suiker ging naar 26 cent.

In omvang zijn de VS de tiende suikerproducent van de wereld. Mexico staat op plaats zes. De genationaliseerde suikerindustrie daar exporteert veel suiker naar Amerika. Gesubsidieerde dumppraktijken, fulmineren Amerikaanse suikerboeren. Zij zien de suikerprijs dalen.

Extra rechten voor Mexico

Voorheen was meer dan de helft van de export geraffineerd. Met de nieuwe deal daalt dat percentage naar 30. De 70 procent onbewerkte exportsuiker gaat naar Amerikaanse raffinaderijen. Mexico mag zijn onbewerkte suiker bovendien niet meer voorverpakt exporteren.

Die suiker is van zo'n hoge kwaliteit dat raffineren vaak niet nodig is. De ruwe suiker moet in bulk worden verscheept. De hoop is dat het zo daadwerkelijk bij Amerikaanse raffinaderijen terecht komt.

Amerikaanse frisdrank- en snoep­pro­du­cen­ten zijn pissig

In ruil daarvoor krijgt Mexico het eerste recht extra suiker te verkopen aan Amerika, zodra dat land meer nodig heeft dan in eerste instantie voorspeld. In een dergelijk geval mag Mexico bewerkte suiker verkopen. Daarover is Amerikaanse industrie nu boos. Zij vrezen dat Amerikaanse raffinaderijen door die bepaling stil komen te liggen als de vraag toeneemt.