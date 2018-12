De slechtste slogans zijn toch vaak de leukste

Het meesterbrein achter deze slogan is Timo Smit, mede-eigenaar van de herenkapperszaak Barbier Rogier in Laren. De slogan werd een jaar of drie geleden bedacht. “Er kwamen regelmatig vrouwen binnen die vroegen of we ook vrouwen ‘deden’. Nou ja … ik doe ze wel, zei ik dan, maar we knippen ze niet. Toen heb ik dat een keer op een sticker laten zetten.” Is het niet een beetje vulgair? “Ja, misschien. Maar het is wel met humor. Misschien zijn er mensen die het niets vinden, maar we krijgen veel positieve reacties van vrouwen.” Of de winst van de discutabele titel extra klanten op gaat leveren moet nog blijken, bij eerdere winnaars legden het winnen van de verkiezing in ieder geval geen windeieren. Bij Barbier Rogier eindigt de slogan op een tegeltje aan de muur, dat is de prijs voor de winnaar.

Het is de zevende keer dat de verkiezing werd gehouden. Dit jaar werden ruim 14.000 stemmen uitgebracht. Ruim 3500 gingen naar de slogan van Barbier Rogier, de rest ging naar pareltjes als ‘Ga niet zelf kutte, bel Ronald Schutte’ van schilderbedrijf Schutte, ‘Wespen horren buiten’ van Unilux horren en ‘Voor ieder reetje een Aarts W.C’tje’ van sanitairbedrijf Aarts uit Eindhoven.

Kippenkont Initiatiefnemer van de verkiezing en universitair docent communicatiewetenschappen Christine Liebrecht merkt dat bedrijven eigenlijk altijd enthousiast zijn over hun nominatie of winst. “Ook al is het een verkiezing tot iets slechts.” Liebrecht bracht vorig jaar samen met tekstschrijver Tefke van Dijk zelfs een boek uit met de titel ‘Ik verf tot ik sterf’, van kaft tot kaft staat het vol met slechte reclameleuzen. De twee hebben met de verkiezing een gat in de markt gevonden. “Mensen vinden talige dingen en woordspelingen kennelijk erg leuk.” Maar wanneer is een slogan eigenlijk slecht? “We zien veel slogans met rijm op het niveau van een Sinterklaasgedicht”, zegt Liebrecht. “Of slogans die echt een totaal verkeerde associatie oproepen.” In 2013 adverteerde een kippenboer met de zin: ‘Van kippenkont tot mensenmond’. Liebrecht: “Dat geeft toch een hele andere lading.” Dat de slogans met de meeste stemmen vaak een beetje schuin en vulgair zijn, herkent Liebrecht wel. “Stiekem vinden mensen het best leuk, denk ik. En misschien zegt het ook wel iets over jezelf.” Haar eigen favoriet is ‘Theo en Peet, voor al uw electriciteet’ van een, je raadt het niet, een elektrobedrijf uit Rijswijk. Het kappersvak blijkt in ieder geval een broedplaats voor creatieve slogans. De winnaar van 2016 was kapper Local Heroes in Utrecht met de onvolprezen frase: ‘Zit je haircut?’ Barbier Smit heeft zelf ook nog wel een suggestie: “De scheiding bij de kapper is het goedkoopst. Maar die is al zo oud.”

