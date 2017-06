De slag om IS-hoofdstad Raqqa is begonnen

De SDF is Raqqa sinds november stapje voor stapje genaderd en heeft de stad sinds vorige week volledig omsingeld. De afgelopen dagen wordt het IS-bolwerk zwaar gebombardeerd. Vanaf de oost-, west- en noordkant van Raqqa hebben strijders van de SDF sinds afgelopen nacht ook via de grond de aanval ingezet op de laatste grote uitvalsbasis van de terreurbeweging.

Het Amerikaanse leger heeft het offensief dinsdag bevestigd. Volgens de Amerikaanse generaal Steve Townsend, commandant van de internationale anti-IS-coalitie, wordt de strijd om Raqqa “lang en moeilijk”. Er zouden naar schatting drie- tot vierduizend IS-strijders in de stad zijn.

Raqqa geldt als de hoofdstad van het kalifaat en telt volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten in Groot-Brittannië nog zo'n 150.000 inwoners. IS nam de stad in 2014 over van Syrische rebellen en gebruikte het als uitvalsbasis voor terreuraanslagen in het Westen. De verovering van Raqqa moet volgens Townsend “een grote slag toebrengen aan het idee van IS als een fysiek kalifaat”.

Einde van het kalifaat

De SDF heeft IS ook bijna uit de Noord-Iraakse stad Mosul verdreven. Als Raqqa eenmaal gevallen is, is er van het kalifaat weinig meer over. “Het is voor IS een stuk moeilijker om rekruten te overtuigen zich aan te sluiten, als ze net hun twee grootste steden in Irak en Syrië hebben verloren”, aldus Townsend, wiens land behalve luchtsteun ook ruim vijfhonderd man speciale troepen heeft ingezet.

Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zouden bij de aanvallen tot nu toe 21 doden zijn gevallen. Syrische staatsmedia berichten over twaalf doden. Het zou gaan om burgers die probeerden in bootjes de rivier de Eufraat over te steken om aan de gevechten te ontsnappen, aldus het persbureau SANA.

Turkije maakt zich zorgen over het offensief van de SDF, dat een samenwerkingsverband is van de Syrische-Koerdische militie YPG en Arabische rebellen. De Turkse premier Binali Yildirim vreest dat de Koerden het straks voor het zeggen krijgen in het gebied dat tegen de Turks-Syrische grens aanligt. Hij waarschuwde dinsdag volgens Reuters dat Turkije in dat geval hard zal optreden. De SDF heeft op haar beurt beloofd de controle over te dragen een burgercoalitie, zoals dat ook in andere op IS veroverde steden is gebeurd.