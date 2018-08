De slachtoffers van de brugramp in Genua krijgen een staatsbegrafenis

In een conferentiecentrum in Genua wordt zaterdag een staatsbegrafenis gehouden voor een aantal slachtoffers van de brugramp van dinsdag. Die zal worden bijgewoond door de Italiaanse president Sergio Mattarella, premier Giuseppe Conte en kardinaal Angelo Bagnasco, de aartsbisschop van Genua.

In de grote hal van het conferentiecentrum, dat vandaag al open was voor nabestaanden, zijn vandaag twaalf lijkkisten geplaatst. In totaal vielen 38 doden toen de Morandi-snelwegbrug grotendeels instortte. Volgens de laatste berichten zijn er nog vijf vermisten.

“Iedereen is hierdoor geraakt omdat ieder van ons die brug gebruikte, het had ons allemaal kunnen overkomen”, zei bisschop Nicolo Anselmi nadat hij de doodskisten had gezegend.

Enkele nabestaanden waren van plan de staatsbegrafenis te boycotten en hun eigen uitvaarten te regelen, uit protest tegen wat ze grove nalatigheid van de autoriteiten noemen. Vier jonge mannen die voor hun vakantie waren vertrokken naar Frankrijk en Spanje en op het fatale moment over de brug reden, werden gisteren al begraven in Torre del Greco bij Napels.

Afwijkingen Intussen blijven speculaties over oorzaak en verantwoordelijkheid Italië bezighouden. Uit een rapport van een ingenieursbureau zou vorig jaar al zijn gebleken dat er iets mis was de brug. Met name in enkele van de tuien die de brug overeind hielden, zouden ‘afwijkingen’ zijn gevonden, zei Stefano della Torre van de polytechnische universiteit van Milaan in een radio-interview. De opstellers van het rapport zouden nader onderzoek hebben geadviseerd. Een van de eigenaardigheden van de brug was dat de stalen kabels van de tuien in beton waren verpakt, zodat moeilijk kon worden vastgesteld in welke staat ze precies verkeerden. Eerder hadden deskundigen al gezegd dat de Morandi-brug al snel na de oplevering in 1967 problemen veroorzaakte. Halverwege de jaren negentig moesten enkele tuien al worden verstevigd. De burgemeester van Benevento, in de Zuid-Italiaanse regio Campania, heeft een brug van dezelfde architect (Riccardo Morandi) uit voorzorg gesloten. “Beter ongemak dan problemen”, zo verdedigde hij het besluit om de San Nicola-brug aan een grondig onderzoek te onderwerpen. De brug is in 1955 gebouwd en in 2016 versterkt.

