De situatie in Libië wordt nu echt nijpend

Libië verkeert al sinds de omverwerping van het Kadafi-bewind in 2011 in chaos, maar volgens de VN-gezant voor het moslimland, de Libanese diplomaat Ghassan Salame, kan het nog erger. Hij vreest voor ‘een burgeroorlog’ en een ‘permanente opdeling van het land’. Aanleiding is het opgelaaide geweld tussen rivaliserende regeringen en de daaropvolgende patstelling.

Het Noord-Afrikaanse land is in feite al opgedeeld in twee machtsblokken. In de hoofdstad Tripoli zetelt de door de VN erkende regering. In de oostelijke stad Benghazi is het Libische Nationale Leger (LNA) gevestigd van krijgsheer Khalifa Haftar. De laatste probeert sinds begin vorige maand de regering in Tripoli omver te werpen, maar zijn geplande bliksemoorlog is inmiddels verzand in een hopeloze strijd.

Haftar ontvangt al sinds 2014 militaire steun van Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten, waaronder zelfs gevechtsvliegtuigen en helikopters. Eerder deze maand rapporteerden onderzoekers van de VN dat zijn militie ook drones voor aanvallen gebruikt. Aan de andere zijde krijgt de regering in Tripoli ook militaire steun, vooral van Turkije. Afgelopen weekend doken beelden op van een colonne Turkse pantservoertuigen, die uit een vrachtschip in de haven van Tripoli naar buiten reden. Salame noemde deze leverantie ‘schaamteloos’, alleen al vanwege de opzichtigheid.

Ontheemden

De prijs die de Libiërs betalen is hoog. Meer dan vijfhonderd mensen zijn omgekomen sinds 3 april, er zijn duizenden gewonden, en meer dan 75.000 ontheemden. Bijna een half miljoen mensen wonen in gebieden die direct getroffen zijn door de gevechten. Deze week dreigde er een ongekende crisis bij te komen toen bijna 2,5 miljoen Libiërs zonder water kwamen te zitten. Milities, loyaal aan Haftar, hadden de watertoevoer naar Tripoli afgesneden. Pas na twee dagen kwam de watervoorziening weer op gang.

Bovenop de humanitaire crisis dreigt er een ander gevaar, waarschuwt de VN-gezant: terrorisme. Volgens Salame zijn de zwarte vlaggen van Islamitische Staat (IS) al gesignaleerd in Zuid-Libië. “Libische strijders, die in het verleden heldhaftig hun land verdedigden tegen deze terreurbewegingen, zijn nu druk bezig elkaar te bevechten.” Sinds het oplaaien van het geweld heeft de terreurbeweging verschillende aanslagen gepleegd en ontvoeringen uitgevoerd.

IS had tot een paar jaar terug een groot gebied in Libië in bezit, en werd uiteindelijk verjaagd uit zijn laatste bolwerk Sirte. De terroristen hadden het moeilijk in de gebieden waar het gezag zich herstelde, of deze nu onder de regering van Tripoli vielen of onder die van Haftar. Maar nu de chaos zich verspreidt, en de meeste strijders geconcentreerd zijn in de kustgebieden, blijven andere landsdelen onbeschermd achter. Perfecte omstandigheden voor terroristen om zich te hergroeperen.

De aanwezigheid van IS is ook zorgelijk voor de buurlanden. In Algerije is het al maanden onrustig, nadat na bijna twintig jaar een einde is gekomen aan het bewind van president Bouteflika. Dit land deelt een 982 kilometer lange grens met Libië, en deze grens is moeilijk te controleren. Terroristen kunnen van het weggevallen gezag misbruik maken.