De Servische premier wordt moeder, maar op papier mag dat niet

Ze was al de eerste vrouwelijke premier van Servië, nog lesbisch ook - en nu is haar vriendin zwanger. En dat in een land dat niet bekend staat om zijn vooruitstrevendheid.

In Servië valt niets vast te leggen voor partners van hetzelfde geslacht

Het viel Gloria, een Servisch ­society-tijdschrift, op dat Brnabic’ vriendin al een paar maanden niet aan haar zijde verschijnt. Het blad ging op onderzoek uit en hoorde dat ze al een tijdje met zwangerschapsverlof is. De premier wilde dat bericht niet bevestigen of ontkennen. Haar kantoor bedankte het blad wel voor de gelukwensen.

Hoe Brnabic haar aanstaande moederschap juridisch gaat ­regelen, is niet bekend. Of eigenlijk wel: in Servië vált namelijk niets vast te leggen voor partners van hetzelfde geslacht. Tot grote teleurstelling van de homogemeenschap zet Brnabic zich als premier niet openlijk in om hier verandering in te brengen. Voor haar hebben economische groei en armoedebestrijding prioriteit.

