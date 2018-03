De Ser wil dat mensen met twee banen er netto meer aan overhouden

Het aantal mensen met twee banen groeit al jaren gestaag. In heel Nederland gaat het inmiddels om 600.000 mensen. Twintig jaar geleden ging het om zo’n 4 procent van de werkenden, tien jaar terug was dat gegroeid tot 6 procent. Inmiddels heeft negen procent van de mensen met werk meer dan één betrekking, hoewel zelfstandigen met een baan ernaast ook tot die groep gerekend worden. Grofweg 350.000 mensen combineren twee banen in loondienst, terwijl 250.000 mensen een baan houden naast hun werk als zelfstandige.

De Ser vraagt aandacht voor de groep, omdat de meeste regels omtrent werk en inkomen in Nederland uitgaan van het principe van één baan. Het adviesorgaan met daarin werkgevers, werknemers en experts stelt dat iedereen zou moeten kunnen profiteren van de kansen die het houden van twee banen biedt. Daarvoor zijn aanpassingen nodig in het belastingstelsel, maar bijvoorbeeld ook de kinderopvangtoeslag of pensioenen.

Arbeidstijdenwet

Daarnaast is het volgens de Ser zaak goed te kijken naar wat er in cao’s is geregeld aan bepalingen die het combineren van banen raken. In driekwart van alle cao’s staat wel iets over bijvoorbeeld een meldplicht of toestemmingsvereiste voor tweede banen. Dat kan ook zijn om te bepalen of er geen sprake is van overschrijding van de arbeidstijdenwet, of om veiligheids- of gezondheidsrisico’s in de gaten te houden. “Door het combineren van banen beter te organiseren en eenvoudiger te maken, maken we het werk plezieriger, voor baancombineerders èn werkgevers”, aldus Ser-voorzitter Mariëtte Hamer.

Voor de groep die uit financiële noodzaak banen combineren noemt de Ser het ‘wenselijk de combinatie van werk tot één baan gemakkelijker mogelijk te maken’. De vakbonden drukken zich iets steviger uit. “De SER-verkenning laat zien dat voor ongeveer een derde van de mensen die banen stapelen dit financiële noodzaak is. Werkgevers zouden de werknemer zekerheid moeten bieden van één vaste baan waarvan je kunt rondkomen”, aldus CNV-voorzitter Maurice Limmen.

Volgens de Ser is een typische ‘baancombineerder’ vaker vrouw, jong, en werkt op een flexibel contract. Er is veel verloop: grofweg een derde van de mensen met twee banen heeft een jaar later nog maar één baan. Niet verrassend is de conclusie dat mensen die combineren vanwege de afwisseling relatief vaker een hoger inkomen hebben dan degene die uit financiële noodzaak banen stapelen.