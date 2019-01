De Sea Watch 3 is welkom in Napels, tot woede van vicepremier Salvini

Zowel Italië als Malta heeft het schip geweigerd. De Sea-Watch 3 vaart onder Nederlandse vlag, maar is eigendom van een Duitse hulporganisatie. Die pikte de drenkelingen op 22 december op bij de Libische kust. Intussen is het slecht weer geworden op zee en wordt de situatie aan boord nijpend.

De centrum-linkse De Magistris vindt dat Salvini over lijken gaat met zijn beleid. “Om mensen en kinderen midden op een koude en stormachtige zee achter te laten, is een misdaad”, aldus de Napolitaanse burgemeester. “Ik hoop dat deze boot de haven van Napels nadert want, wat de regering ook zegt, we zullen ze toelaten. Ik zal de eerste zijn om de reddingsoperatie te leiden.”

Onmenselijk De Sea-Watch 3 heeft nog niet gereageerd op het aanbod. Het schip ligt honderden zeemijlen ten zuiden van Napels. Malta heeft het schip eerder al toegelaten tot zijn territoriale wateren, waar de zee iets minder onstuimig is. Maar ergens aanleggen mag het niet Ook de burgemeesters van Palermo (op Sicilië) en Livorno proberen zich te onttrekken aan Salvini’s verbod om schepen met irreguliere migranten te laten aanleggen in Italiaanse havens. Leoluca Orlando van Palermo noemde Salvini’s decreet daarover, dat in november van kracht werd, een ‘onmenselijke tekst die ­ingaat tegen de rechten van de mens’. Foto van 24 december van migranten aan boord van de Sea Watch 3. © AP Ook andere burgemeesters vinden dat Salvini’s wet indruist tegen de internationale verplichting om mensen in nood de mogelijkheid te bieden asiel aan te vragen. Orlando heeft aangekondigd te laten onderzoeken of de nieuwe wet wel grondwettelijk dor de beugel kan. Salvini, leider van de populistische partij Lega, heeft hard uitgehaald naar de rebelse burgemeesters. ‘Zij die illegale migranten helpen, haten Italianen’, tweette hij. ‘Ze zullen zich moeten verantwoorden voor de wet en voor de geschiedenis. Ik geef niet op’.

Aquarius Sinds Salvini vorig jaar minister werd, heeft hij vluchtelingenboten geprobeerd weg te houden van Italië. Dat leidde in de zomer tot een langdurige impasse rond het schip Aquarius, met honderden migranten aan boord. De Aquarius werd na vele omzwervingen uiteindelijk toegelaten tot de Spaanse stad Valencia. Enkele EU-landen schoten te hulp door afspraken te maken over opvang van de opvarenden. “De Italiaanse havens zijn dicht”, onderstreepte Salvini gisteren nog maar eens. “We hebben al te veel nepvluchtelingen opgenomen. We hebben al te veel mensensmokkelaars rijk gemaakt. Linkse burgemeesters zouden zich moeten bekommeren om hun eigen burgers, niet om clandestiene migranten.” Het afgelopen jaar zijn volgens Italiaanse overheidscijfers 12.977 migranten via Libië per boot in Italië aangekomen. Dat is een daling van 87,9 procent vergeleken met 2017 en zelfs 92,85 procent vergeleken met het jaar daarvoor.

