De schoorsteen van het Russische consulaat in San Francisco rookt - en het is hartje zomer

Vanwege de rook werd de brandweer gealarmeerd, maar die werd weer weggestuurd door medewerkers van het consulaat. Een woordvoerder van de brandweer zei tegen CBS News dat het om een vuurtje in de open haard ging. Gezien de hoge temperaturen in San Francisco, bestaat het vermoeden dat de consulaatmedewerkers papieren aan het verbranden zijn die niet in handen mogen vallen van de Verenigde Staten. "Ze waren iets aan het verbranden in de open haard", zei de woordvoerder van de brandweer.

Volgens een Russische woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken gaat de Amerikaanse veiligheidsdienst het pand zaterdag doorzoeken. In het consulaat zijn ook een aantal appartementen gevestigd. De bewoners, onder wie kinderen van de diplomatieke medewerkers, is gevraagd voor tien tot twaalf uur ergens anders heen te gaan, zei de woordvoerder.

Medewerkers van het Russische consulaat dragen dozen naar buiten. © AP

De Verenigde Staten bepaalden deze week dat het consulaat aan de westkust dicht moet, uiterlijk 2 september, vandaag dus, moeten de Russen het consulaat sluiten. Dat was een reactie op het wegsturen van een groot aantal Amerikaanse diplomaten uit Rusland. Ook Russische dependances in Washington en New York moeten dicht.

In december zette toenmalig president Obama al enkele diplomaten uit het consulaat in San Francisco, omdat het vermoeden bestond dat de Russen zich hadden bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

