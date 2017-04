De scheids heeft het weer gedaan, nu bij Bayern München

Het was weer de aloude discussie: de scheidsrechter had het opnieuw gedaan. Spelers van de Duitse topclub gingen na afloop verhaal halen bij de kleedkamer van de Hongaar, die volgens hen er persoonlijk voor had gezorgd dat niet Bayern, maar Real de halve finale van de Champions League haalde.

Lees verder na de advertentie

Als de scheidsrechter daar net zo belaagd is als op sociale media, dan heeft hij een zware avond gehad. Zo werd Kassai onder meer op Twitter kaalgeplukt, vernederd en beschimpt. Nog net niet bedreigd, maar hij was zeker wel de slechtste scheidsrechter ter wereld. Gelukkig kon het ook ludiek. Zijn Wikipediapagina werd meteen aangepast. Als laatste zin stond korte tijd: “Op 18 april sloot hij zich aan bij Real Madrid.”

Op Twitter werd Kassai kaalgeplukt, vernederd en beschimpt

Op sociale media was dinsdagavond geen ruimte voor mensen die het voor Kassai opnamen. Een fout kan nog wel een keer gebeuren, maar meerdere? Nee, hier was een grens overschreden. Twee buitenspeldoelpunten van Cristiano Ronaldo keurde Kassai ten onrechte goed. Bovendien verzuimde hij Casemiro een tweede gele kaart te geven na een overtreding op Arjen Robben. Hij stuurde Bayern-middenvelder Vidal wél weg, na een overtreding waarbij de Chileen toch echt de bal leek te spelen.

Vidal krijgt een rode kaart, Arjen Robben protesteert. © Photo News

Natuurlijk is er veel aan te merken op het fluiten van Kassai. Het was niet zijn allerbeste wedstrijd. Maar is het reageren op Kassai niet te makkelijk praten vanuit de onderbuik?

Want ook de 1-2 die Bayern dinsdagavond maakte, is op zijn minst discutabel. Op het moment dat Thomas Müller de bal met de borst doorspeelt naar Robert Lewandowski, staat de voet van de Pool buitenspel. Dat de bal daarna via twee Madrid-spelers in het doel caramboleerde, doet dan niet ter zake. Nog een fout van Kassai en zijn assistenten. Ja, maar wel een waar veel minder rumoer over is.

Nijhuis Fouten maken is van alle tijden. Bas Nijhuis ging ook de mist in, tijdens de topper Feyenoord-PSV. Ongezien door Nijhuis klemde PSV-keeper Jeroen Zoet achter de doellijn een bal tegen zijn borst. Pas toen op het horloge van Nijhuis het woord ‘GOAL’ oplichtte, werd de scheidsrechter het doelpunt gewaar. Het laat maar zien dat scheidsrechters onherroepelijk mis zitten. Was de technologie er niet geweest, was Nijhuis dan ook de ‘slechtste scheidsrechter van Nederland’ genoemd? Waarschijnlijk niet. De wedstrijd ging alweer verder. Maar de Nederlandse kampioensstrijd kan er nu mogelijk wel door beslist worden. Feyenoord won door dat doelpunt de wedstrijd, en staat mede daardoor nog steeds een punt voor op Ajax. Danny Makkelie kan wel meepraten over digitaal kielhalen. Bij Ajax-Utrecht, in de eindfase van de spannende titelstrijd, gaf hij vorig jaar een volgens velen zeer onterechte strafschop aan Ajax-speler Arek Milik. De term ‘een Makkelietje’ kwam daarna in zwang. Ter relativering: Makkelie krijgt nog steeds Europese wedstrijden toegewezen en niet Ajax maar PSV werd kampioen. Heeft u zich al aangemeld als scheidsrechter bij de KNVB? Een wedstrijd fluiten is moeilijk, op elk niveau. Bijna elk weekend worden er in Nederland zo’n 33.000 wedstrijden gespeeld in het amateurvoetbal. Daar gaat ook zeker niet alles goed. Aan iedereen die zich gisteren zat te ergeren daarom de vraag: heeft u zich al aangemeld als amateurscheidsrechter bij de KNVB?

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.