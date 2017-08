De schade in het zuiden van de VS wordt torenhoog

Hoeveel schade orkaan Harvey precies aan het aanrichten is in Texas en omliggende staten zal pas volgende week duidelijk worden. Gisteren bewoog het weersysteem - inmiddels afgezwakt tot tropische storm - zich net weer even boven de Golf van Mexico, waardoor het wat in kracht toenam. Naar verwachting zal het zich de komende dagen langzaam verplaatsen naar het oosten en de staat Louisiana, onderweg nog voortdurend grote hoeveelheden regen afleverend.

Volgens de federale rampenbestrijding zullen deze week bijna een half miljoen mensen op een of andere manier hulp vragen, en meer dan 30.000 mensen onderdak nodig hebben.

Zelfs de laagste schadebedragen die gisteren te horen waren, laten de orkaan al belanden in de top acht aller tijden in de VS. Verzekeraars hielden gisteren rekening met 10 tot 20 miljard dollar aan claims. Maar de werkelijke schade kan veel groter zijn, omdat lang niet alles gedekt is.

Het totaal zou volgens sommige schattingen 30 miljard kunnen worden, maar volgens een deskundige van de bank Imperial Capital is 100 miljard dollar ook niet uitgesloten.

Katrina

Ter vergelijking: de overstromingsramp die New Orleans trof na het langskomen van orkaan Katrina in 2005 kostte uiteindelijk 160 miljard.

De beurzen hadden gisteren al een idee welke bedrijven onder de ramp zullen lijden en welke zullen profiteren. De Amerikaanse schadeverzekeraars werden samen 12 miljard dollar minder waard. Aandelen van bouwmarktketens als Lumber Liquidator en Home Depot stegen 3,6 en 1 procent, in de zekerheid dat na volgende week een enorme vraag zal opkomen naar bouwmateriaal en gereedschap.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Reddingsboten in een ondergelopen straat in Houston, Texas. © AP

Voor veel bedrijven zal de schade aan panden en apparatuur verzekerd zijn en zullen in de weken na het passeren van Harvey de verloren omzet en bedrijfstijd voor een deel weer kunnen worden ingehaald.

Voor veel particulieren ligt dat anders. In de VS vergoedt een opstalverzekering wel stormschade, maar zelden de schade door overstroming. Daarvoor is er een verzekering die de overheid aanbiedt, en theoretisch ook verplicht stelt voor wie in een gebied woont waar het overstromingsgevaar hoog is. In de praktijk hebben vooral mensen met een hypotheek die verzekering, omdat de bank het ook eist, maar kiezen veel andere huiseigenaren er niet voor.

Van de ongeveer een miljoen woningen, zullen er uiteindelijk misschien enkele hon­derd­dui­zen­den onbewoonbaar of zwaar beschadigd zijn

In Harris County, het district waar Houston in ligt, is naar schatting maar een op de zes huizen verzekerd. Van de rest, ongeveer een miljoen woningen, zullen er zeker tienduizenden en uiteindelijk misschien enkele honderdduizenden onbewoonbaar of zwaar beschadigd zijn. De eigenaren zullen voor schoonmaak en reparatie aangewezen zijn op spaargeld en renteloze leningen van de overheid. En net als in 2005 in New Orleans zijn ook rond Houston juist de wijken waar mensen met weinig geld wonen het zwaarst door de overstromingen getroffen.