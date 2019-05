De schaal is nu echt van Ajax: ‘Dit is de titel van het collectief’

Hossende spelers voor het uitvak, een rustig toekijkende staf en uitzinnige supporters; het waren gisteravond de taferelen die hoorden bij de 34ste landstitel van Ajax, die officieel werd na een zege bij De Graafschap (1-4).

Om 21.43 uur werd de kampioensschaal, de eerste voor Ajax sinds 2014, de lucht in gehesen door aanvoerder De Ligt. Confetti daalde op de spelers neer, evenals het geflits van de talloze fotocamera’s. In het knusse stadion De Vijverberg behaalde Ajax voor het eerst sinds 2002 de ‘dubbel’, nadat het eerder deze maand ook de KNVB-beker had gewonnen.

Fitheid

Terwijl Huntelaar (35), die zijn eerste kampioenschap als profvoetballer vierde, na afloop op de trommel sloeg voor de uitsupporters, droegen zijn ploeggenoten een Ajax-shirt met rugnummer 34. Met daarop de tekst ‘kampioen’.

Ook in de kampioenswedstrijd tegen De Graafschap, dat zich al verzekerd had van het spelen van nacompetitie, weerspiegelde zich de progressie van Ajax dit seizoen. Het positiespel oogde wederom verfijnd, de bereidheid om voor elkaar te werken was opnieuw hoog en ook in de 58ste officiële wedstrijd van het seizoen viel de fitheid weer op.

Verder, en ook dat werd weer onderstreept, kunnen meerdere spelers een doelpunt maken bij Ajax. Illustratief was de treffer vlak voor rust. Schöne had de score al geopend via een fraaie vrije trap en El Jebli even later gelijkgemaakt, toen Ziyech - na een sierlijke dribbel - de bal afleverde bij de opgekomen linksback Tagliafico: 1-2.

“Het is misschien een cliché, maar dit is de titel van het collectief”, zei aanvoerder De Ligt zondag nog. “We hebben dit jaar in alle competities meer dan 170 goals gemaakt. Als je die goals bekijkt, komen die van het hele team. Iedereen heeft zijn aandeel gehad.”

De Ligt heeft gelijk. Ajax kwam dit seizoen tot 119 doelpunten in de eredivisie, waarmee het bijna het clubrecord uit 1966/1967 (toen Ajax 122 keer raak schoot) evenaarde.