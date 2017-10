De ’s-Gravelandse buitenplaatsen zijn té mooi om niet even de benen te strekken

‘Hier zingt de nachtgael hier quinckeleert, en broeit

De vogel jaer op jaer, zijne eyers uit. Hier draegen

Den boomen lecker ooft. Hier vliegen en hier jaegen

De jonkers naer patrijs en hazen jaghtgezint

Met snuffelende brack, en vluggen hazewint.’

Nee, de nachtegaal zal niet kwinkeleren en ook voor het eiers broeden is het te laat, maar wie begin oktober afreist naar ’s-Graveland, vindt toch louter lust ende vermaeck. In het weekend van 6 oktober vinden daar, en op tal van andere buitenplaatsen, klassieke concerten plaats.

Landgoed Schaep en Burgh, de statigst en voornaamst ogende van de ’s-Gravelandse buitenplaatsen, is een belangrijk podium. Een podium met een bewogen geschiedenis en bijzondere bewoners.

De aanleg van de buitenplaatsen in ’s-Graveland ging niet direct zonder slag of stoot. Begin zeventiende eeuw vroeg een groep rijk geworden Amsterdammers aan de Staten van Holland toestemming om het ruw hey oft woest velt, gelegen ten oosten achter Cortenhoeff, oftewel de Goysche vullingen, tot culture te brengen. De Staten zagen de vermogenden graag komen, maar de boeren - de erfgooiers - allerminst. Die vullingen waren hun hooi- en weiland, hun bron van inkomsten.

De boze boeren beschoten de arbeiders, verwoestten de grondwerken en er moest zelfs een complete compagnie aan ruiters en voetvolk gelegerd worden om de molestanten tot bedaren te brengen. De vermogenden ‘wonnen’, de boerenstand werd lichtjes financieel gecompenseerd, de grond werd ontgonnen en de kavels verdeeld.

Net als de andere buitenplaatsen was Schaep en Burgh aanvankelijk een boerenbedrijf bestaande uit landerijen en opstallen, gerund door een aangestelde landman en slechts af en toe bezocht en geïnspecteerd door de eigenaar. In de loop van de achttiende eeuw nam de interesse voor exotische gewassen en mooie tuinen compleet met sterrenbos toe. De leefomstandigheden in de stad werden er in die tijd niet florissanter op (ziekten, ratten en beroerde hygiëne) en meer en meer werden de buitens het permanente zomerverblijven voor de hele familie. Pracht en praal, jacht- en braspartijen en veel uiterlijk vertoon.

Bijzondere bewoners

Schaep en Burgh heeft in de loop van de eeuwen bijzondere bewoners gehad. Na de dood van de eerste bewoner Abel Matthijsz. Burgh viel een deel van het bezit toe aan Gerard Simonszoon Schaep, een man die tot vijf keer toe tot burgemeester van Amsterdam verkozen werd maar wel erg op zijn geld zat. Hij had onder zijn ledikant een speciale plek laten maken, zodat hij op zijn ducaten gout en eenigh silvergelt kon liggen.

Een geluk bij een ongeluk, want voor de Duitsers was het pand te ongerieflijk om het te vorderen

Nee, dan de latere bewoonster Bicker-Pels die, ter gelegenheid van het aanschaffen van een jacht, een eetservies met twaalf vorken en messen schonk. Dochter Maria bleek echter weer uit ander hout gesneden. Ze liet voetangels en klemmen plaatsen om onverlaten van haar terrein te weren. Maria was een uitzondering; gastvrijheid was eerder regel dan uitzondering. Gul van drank en spijzen, tafels vol zilver en porselein, het gebraad geurig, de kruiden vers, de diners bij tijd en wijlen gelardeerd met muzikale optredens. Gulheid én soberheid. Zo was er tot 1920 op Schaep en Burgh geen elektrisch licht en was er in 1940 slechts één wastafel in huis. Een geluk bij een ongeluk, want voor de Duitsers was het pand daarmee te ongerieflijk om het te vorderen.

Schaep en Burgh spreekt tot de verbeelding, maar eigenlijk is Gooilust en dan vooral de echtelijke ruzies daar, veel belangrijker. De kans is groot dat zonder dit buiten de ’s-Gravelandse landgoederen, zoals zoveel landerijen, volgeplempt zouden zijn met gewone woningbouw en bedrijvigheid.

Begin twintigste eeuw wordt Gooilust bewoond door jonkvrouwe Louise Six en haar man Frans Blaauw. Blaauw is de rijkdom naar het hoofd gestegen. Hij richt op zijn buitenplaats een complete menagerie aan met (in die tijd) exotische en daarmee peperdure beesten als gnoes, zwartkop- ooievaars en bizons. Ook op de tuininrichting wordt ‘niet beknibbeld’. Louise is razend, maar Blaauw weet steeds weer zijn zin door te drukken, onder meer door te proberen haar krankzinnig te laten verklaren.

Zebra's voor de koets van Frans Blaauw. © Natuurmonumenten - onbekend of niet terzake

En dus stapt ze, sober gekleed en vergezeld door haar dienstmaagd, naar de voorzitter van de toen nog jonge vereniging Natuurmonumenten. Om haar man te onterven schenkt ze Gooilust, maar wel op voorwaarde dat de vereniging zich ook over een aantal kleine landgoederen ontfermt. Dat gebeurt, in de loop van de tijd verwerft Natuurmonumenten in totaal tien buitens. ‘’s-Graveland is gered.’