De ruzie tussen de VS en China wordt steeds feller; ook China toont nu zijn spierballen

In navolging van de VS, die het Chinese telecomconcern Huawei op een zwarte lijst hebben gezet, dreigt China nu ‘onbetrouwbare’ bedrijven, organisaties en mensen op een zwarte lijst te zetten, omdat zij Chinese bedrijven benadelen of de veiligheid van China bedreigen. Ook bedrijven die niet-commerciële leveranties aan Chinese firma’s blokkeren, kunnen op die lijst komen.

Wat de sancties zullen zijn en welke bedrijven China ermee wil treffen, is onduidelijk. Waarschijnlijk komen bedrijven die leveranties aan Huawei hebben stopgezet of beperkt het eerst in aanmerking. Dat geldt onder meer voor Google en voor Japanse firma’s als Toshiba en Panasonic.

China liet al eerder merken dat het zich niet neerlegt bij de heffingen die de VS hebben ingevoerd op de import van Chinese producten en bij de Amerikaanse strafmaatregelen tegen Huawei. Vandaag voert het heffingen in op Amerikaanse producten met een totale waarde van 60 miljard dollar. Die heffingen zijn een antwoord op tarieven die de VS in mei invoerden op de import van producten uit China. Woensdag kondigde Peking aan geen sojabonen uit de VS meer te kopen. Ook dreigde China met beperking van de export van zeldzame metalen: die zijn onmisbaar voor de productie van mobiele telefoons en allerhande elektronica. Het land is met afstand de grootste producent van die metalen.

Cyberaanvallen

Opvallend is ook de harde taal van China. Zo betichtte de onderminister voor buitenlandse zaken, Zhang Hanhui, de VS van ‘economisch terrorisme’ en zei het ministerie van handel: “De VS blijven de handelsspanningen opvoeren en halen verschillende trucs uit, waardoor het handelsoverleg ernstig is geschaad.” Beide grootmachten leken elkaar in dat overleg te naderen, maar inmiddels is de stemming omgeslagen. Van overleg is niet of nauwelijks meer sprake.

President Trump zocht gisteren ook de confrontatie met buurland Mexico. Per tweet liet hij weten dat er vanaf 10 juni een importtarief van 5 procent komt op alle producten uit Mexico. Het buurland is de grootste handelspartner van de VS en exporteerde vorig jaar voor 346,5 miljard dollar naar de VS. Het gaat onder meer om auto’s, auto-onderdelen en olie. Die zullen, als Trumps tweet bewaarheid wordt allemaal duurder worden. Trump dreigde ook de tarieven maandelijks met 5 procent te verhogen – tot een maximum van 25 procent – als Mexico de illegale emigratie van Mexicanen naar de VS niet indamt. De handelsruzies leidden tot lagere koersen op de effectenbeurzen, al bleven extreme koersdalingen uit. Aandelen van autobouwers met fabrieken in Mexico, zoals Volkswagen, daalden in waarde en datzelfde gold voor de aandelen van Heineken en ABInbev die veel bier in Mexico brouwen.

’s Werelds grootste vermogensbeheerder, BlackRock, waarschuwt dat de handelsoorlog inmiddels ook op een ander terrein wordt uitgevochten. Cyberaanvallen nemen al een tijdje toe in omvang en intensiteit. Partijen die er achter zitten blijken soms overheidsinstanties, met politieke en economische motieven. BlackRock beschouwt de cyberaanvallen daarom als een groeiend risico voor belangrijke infrastructuur.