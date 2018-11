De Russische wet is er niet voor slachtoffers van huiselijk geweld

“Ik had bloeduitstortingen in mijn gezicht, schrammen op mijn rug, een verstuikte pols, blauwe plekken en wonden op armen, benen en schouders. Maar getuigen zijn er niet, want huiselijk geweld gebeurt nu eenmaal niet voor de camera. Zelfs de foto’s die ik van mijn blauwe plekken nam golden niet als bewijs, werd me gezegd, omdat er geen datum op stond.”

Toen de nu 26-jarige kersverse moeder Irina na een jaar van huiselijke tirannie en groeiende wanhoop eindelijk de moed had verzameld buitenshuis steun te zoeken, kreeg ze direct weer klappen van haar toenmalige partner. ‘Het kind laat je hier, zelf ga je maar weg, ik heb je niet nodig’, zei hij haar.

Opvanghuis

Dankzij hulp van een tante heeft Irina nu ver van haar eigen woonplaats in het zuiden van Rusland, samen met haar eenjarige zoontje, een veilig onderkomen gevonden in een opvanghuis onder de rook van Moskou. Een particuliere hulporganisatie voor vrouwen opereert er op het terrein van een klooster, op enkele tientallen kilometers van de hoofdstad. Irina en haar lotgenoten vinden de kloosterdiscipline niet altijd even makkelijk, maar ze zijn blij met de materiële en vooral ook psychologische hulp die ze krijgen.

“Irina lijdt aan posttraumatische stressstoornis”, zegt Aljona Sadikova, hoofd van het hulpcentrum ‘Kitezj’. Ze is lang niet de enige. Huiselijk geweld tegen vrouwen is een chronisch probleem in Rusland, en de situatie is volgens hulporganisaties alleen maar verslechterd door een wetswijziging uit 2017, die het toebrengen van lichamelijk letsel door gezinsleden uit de criminele sfeer heeft gehaald. Volgens de pleitbezorgers van de wetswijziging in de regeringspartij Verenigd Rusland was die nodig om de positie van het gezin te versterken.

Naar schatting een op de vijf Russische vrouwen krijgt te maken met geweld door haar partner. De ‘eerste klappen’ zijn niet strafbaar. Herhaald gebruik van geweld is dat formeel wel, maar is ook lastig te bewijzen. Bovendien wordt de teller weer ‘op nul’ gezet als er volgens de rechter sprake is van ‘verzoening’ na het eerste incident en dat kan eindeloos zo doorgaan.

Het gevolg is dat vrouwen nu bijna nergens meer terecht kunnen met hun klachten. Naar schatting 60 tot 70 procent van de getroffenen doet volgens sommige experts sowieso geen aangifte, en wie dat wel doet krijgt meestal nul op het rekest.