De Russen zijn terug en Sven Kramers rug blijft behelpen

Vroeg in het seizoen zijn de twee Russische blikvangers al in vorm. Het leidt vooralsnog tot een pissige Nuis, die de zekerheid heeft dat ook de olympisch kampioen niet onklopbaar is.

Hetzelfde gold voor Koelizjnikov, of ‘Koeli’, zoals Kai Verbij altijd zegt. Zijn verleden wordt getekend door een meldoniumschandaal, maar de nog altijd pas 24-jarige Rus is al vroeg in het seizoen een geduchte concurrent voor de Nederlanders. Hij imponeerde dit weekend op de 1000 meter, nadat hij ook al een van de twee 500 meters had gewonnen.

Joeskov ging op vakantie op Bali, fietste zich een slag in de rondte en begon aan het nieuwe schaatsseizoen zoals bijna altijd op de 1500 meter: met winst. Nuis en Joeskov lijken hun rivaliteit van voor de Spelen in het nieuwe seizoen ‘gewoon’ voort te zetten.

Hij verloor dit weekend van twee schaatsers die er bij de Olympische Spelen niet bij waren: op de 1500 meter was Denis Joeskov beter, op de 1000 meter Pavel Koelizjnikov. Twee Russische atleten die vanwege het dopingschandaal in hun land niet welkom waren in Pyeongchang.

Nog net niet stampend liep Kjeld Nuis dit weekend over het middenterrein in Obihiro. Hij won twee keer niet op de afstanden waar hij olympisch kampioen op is: de 1000 en 1500 meter. En dat stak bij Nuis, die zijn teleurstelling na afloop niet kon verbergen.

Volgende week is de wereldbeker nog steeds in Japan, op een pas geopende buitenbaan. Kramer, die eerst zei niet voor één week naar de andere kant van de wereld te vliegen, gaat daar niet heen. Herstellen kan beter thuis, in Nederland. Hij weet dat als hij wil winnen hij eerst fysiek beter moet worden, om daarna beter in vorm te komen dan hij ooit is geweest. Alleen op die manier lijkt hij de komende man Patrick Roest, af te kunnen houden.

Voor Kramer is het resultaat zijn status onwaardig. Maar dat maakt hem niet uit, mits hij daardoor wel zijn fitheid terugkrijgt. Al sinds vorig jaar is de rug het grootste probleem. Het kostte hem olympisch goud op de 10 kilometer. Hij leek het redelijk onder controle te hebben na de afgelopen zomer, tot hij zich vertilde, naar verluidt aan een koffer. “Ik ben niemand iets schuldig, ik race voor mezelf”, zei hij voorafgaand aan de seizoensopener in Heerenveen twee weken geleden. Feit is wel dat hij meer dan ooit moet kiezen voor bepaalde doelen, onderwijl toeziend hoe zijn in jaren opgebouwde onoverwinnelijkheid langzaam afbrokkelt.

Het weekend van Sven Kramer bestond uit één race, en niet eens op zijn favoriete afstand. Op de 1500 meter werd hij zaterdag vierde in de B-groep, in een tijd waarmee in de A-groep zeventiende zou zijn geworden. Daarna gaf hij forfait: zijn rugklachten waren te groot.

Op de lange afstanden is Nederland oppermachtig

Voor Nederlands succes was het dit weekend wachten tot de laatste twee reguliere afstanden. De langste afstanden van het weekend boden, zoals vaker, bij zowel de mannen als de vrouwen respijt.

Voor Esmee Visser leek de overwinning spannender dan die daadwerkelijk was. Ze won de 3 kilometer met iets meer dan een halve seconde sneller dan nummer twee: Natalja Voronina. Het was haar eerste race en eerste zege in het wereldbekercircuit, na haar raketstart naar de wereldtop vorig jaar bij de Olympische Spelen.

Visser, die eigenlijk pas op stoom komt ná 3000 meter, is op de kortste lange afstand zoekende naar de beste tactiek. In Heerenveen bij het kwalificatietoernooi twee weken geleden kwam ze voor het eerst sinds ze afgelopen schaatsjaar Europees kampioen werd niet onoverwinnelijk over. De reden: ze was een halve seconde te snel gestart, wat haar later in de rit opbrak.

In Japan besloot ze haar tegenstander Melissa Wijfje eerst te laten rijden, om vervolgens steeds sneller te gaan. In de een-na-laatste ronde reed ze haar snelste rondetijd. Ze had met meer voorsprong gewonnen als ze op een kruising niet in de knel was gekomen met Wijfje. Ze moest inhouden, verloor er ritme en tijd mee. Het deerde niet: ze won, werd als eerste gefeliciteerd door haar nieuwe ploeggenoot: Ireen Wüst.

Haar zege kreeg niet veel later navolging door Patrick Roest. In sneltreinvaart lijkt hij de nieuwe te kloppen man te worden. Met overmacht won hij de 5 kilometer, in een dik baanrecord. Alexander Roemjantsev werd tweede op ruim drie seconden, Marcel Bosker derde. Ted-Jan Bloemen stelde flink teleur (13e) en Sverre Lunde Pedersen is nog niet in vorm (5e). Tegenstand lijkt Roest voorlopig niet te hebben.