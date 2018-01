De Russen kopiëren het 'nepnieuws' uit het Westen

Een groot aantal westerse landen, waaronder Nederland, maakt zich grote zorgen over Russische propaganda. Minister van binnenlandse zaken Kajsa Ollongren wil onder meer met sociale media- en technologiebedrijven als Google, Twitter en Facebook om de tafel om 'buitenlandse beïnvloeding' tegen te gaan. Volgens veel westerse landen manipuleerde Rusland de publieke opinie bij verschillende verkiezingen en referenda, zoals de Amerikaanse presidentsverkiezing, het brexitreferendum en dat over Catalaanse onafhankelijkheid, en ook in Nederland, zoals bij de MH17-kwestie. CDA-voorman Buma spreekt van een 'levensgevaarlijke situatie'.

Sommige partijen, waaronder CDA en D66, pleiten voor een overheidscampagne om burgers te waarschuwen voor deze nieuwe 'dreiging'. De burgers moeten 'weerbaar' gemaakt worden door ze te vertellen hoe ze propaganda kunnen herkennen. 'Trap er niet in', moet de campagne gaan heten. Maar wat is propaganda? En hoe bestrijd je deze 'nieuwe dreiging'?

De Grieken en Romeinen hadden er zelfs een godin voor: Fama. Zij bestookte de mensheid met 'gefluisterd nieuws, dat dan weer snel wordt doorgegeven met een groeiend aantal verzinsels; elke nieuwe bron breidt de geruchten uit', aldus de klassieke dichter Ovidius. Volgens zijn collega Vergilius was de macht van Fama zo groot dat zij hele steden in paniek kon brengen, of ze daarbij 'nu kwade leugens aangrijpt ofwel waarheid zaait'.

De term propaganda is ontstaan in de zeventiende eeuw, toen de katholieke kerk onder leiding van paus Gregorius XV zich bedreigd voelde door het succes van de protestanten, met name in 'de nieuwe wereld'. De katholieke kerk trainde missionarissen om het geloof te verspreiden onder de nieuwe christenen. Maar het fenomeen propaganda begon niet met het gebruik van de term. Het is zo oud als de verspreiding van ideeën.

Edward Bernays

Wie het over moderne propaganda heeft, kan niet om de beroepspropagandist Edward Bernays (1891-1995) heen. Hij werd geboren in Oostenrijk, maar vertrok op jonge leeftijd naar Amerika. Als neefje van Freud - het heeft zeker bijgedragen aan zijn faam dat hij dit trots in ieder interview vertelde - wilde hij zich toeleggen op de psyche, en dan vooral die van de massa. Hij werd niet alleen beïnvloed door zijn oom, maar ook door de Franse socioloog Gustave Le Bon (1841-1931), bekend van zijn boek 'De menigte' over kuddegedrag, en de Amerikaanse journalist Walter Lippmann (1889-1974), die schreef over de werking van de publieke opinie.

'Make the world safe for democracy' moest steun opleveren voor de Eerste Wereldoorlog



Bernays begon zijn loopbaan in de Eerste Wereldoorlog bij de propaganda-afdeling van het Amerikaanse leger. Hij had als taak het Amerikaanse volk gereed te maken voor de oorlog, die voor veel burgers te ver weg was om zich er zorgen over te maken. Om steun voor de oorlog te vergaren onder de gewone burger, die zo trots was op het Amerikaanse electorale systeem, bedacht hij onder meer de slogan 'Make the world safe for democracy'.

In de jaren twintig ging Bernays als pr-man verder in het bedrijfsleven. Hij werd onder meer ingehuurd door de American Tabacco Company om meer vrouwen aan het roken te krijgen, iets wat tot dan toe vooral geassocieerd werd met prostituees en onzedelijkheid. Bernays verzon een list: hij betaalde vrouwenactivisten in New York om sigaretten te roken. Sigaretten werden daardoor niet meer geassocieerd met prostituees, maar met vrouwenemancipatie. Sigaretten werden voortaan 'vrijheidsfakkels'.

Bernays was ook betrokken bij CIA-operaties in Latijns-Amerika. Hij hielp de Amerikaanse regering en de United Fruit Company bij de omverwerping van de democratisch gekozen Guatemalteekse president Jacobo Árbenz in 1954, omdat hij als 'communist' de Amerikaanse fruitbedrijven zou hebben willen nationaliseren.

Propaganda is alleen effectief als de propagandist

een goede reputatie geniet en níet liegt

Bernays schreef een aantal invloedrijke boeken, waaronder 'Propaganda' en 'Crystallizing Public Opinion', in wezen twee handboeken over hoe je het volk kunt manipuleren. Hoe cynisch Bernays ook was, hij was in ieder geval goudeerlijk over zijn vak. Bovendien vond hij liegen of het verspreiden van leugens een slechte zaak. Niet zozeer omdat hij dat moreel verwerpelijk vond, maar omdat liegen schadelijk is voor de propagandist. Want propaganda is alleen effectief als de propagandist een goede reputatie geniet en niet als zodanig bekendstaat. Feiten achterhouden en aandikken mag, maar liegen druist in tegen de belangen van de propagandist.

Bernays vond het overigens onterecht dat er aan propaganda een negatief imago kleefde. "Het enige verschil tussen propaganda en informatievoorziening is het oogpunt", zei hij. Wat wij zelf geloven noemen we doorgaans informatie of feiten, wat wij niet geloven propaganda. Bernays zag echter geen onderscheid. Er was dan op zich weinig mis met propaganda. Het is een neutraal instrument, en of iets propaganda is of niet, heeft weinig te maken met de aard van de zaak of de boodschapper.

Bernays zag ook grote voordelen in propaganda. Zo biedt het fenomeen voor de mens de mogelijkheid om 'de censuur van de groepsgeest en het kuddegedrag' te doorbreken, doordat nieuwe ideeën in een maatschappij worden geïnjecteerd. Vandaar dat de gevestigde orde altijd grip probeert te krijgen op de informatievoorziening en de ideeën van rivalen afschilderen als propaganda of deze proberen te censureren. Censuur is volgens Bernays daarom de grootste vijand van propaganda. Zoals een monopolie de vrije markt verstoort, zo ondermijnt het verbieden van propaganda het vrije verkeer van ideeën.