De Russen, de Indiërs, de Japanners, allemaal bezoeken ze plots Noord-Korea

De Russische minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov reist morgen naar Pyongyang. Hij zal daar met zijn collega Ri Yong-ho praten over de betrekkingen tussen de twee landen en over het nucleaire programma van Noord-Korea. Dat heeft het Russische ministerie van buitenlandse zaken gisteren bekendgemaakt. Het is voor het eerst sinds 2009 dat Lavrov Pyongyang bezoekt.

De gesprekken zullen hem helpen om de Noord-Koreaanse positie beter te begrijpen, zei de Russische minister in Moskou volgens persbureau Reuters. Dat tekent zijn houding ten opzichte van Pyongyang: bondgenoten zijn de twee landen niet, maar begrip is er wel. Lavrov zei te hopen dat de top slaagt, maar zinspeelde ondertussen wel op een mislukking. “We hopen echt dat deze gesprekken niet eindigen in ultimatums.”

Rusland is een van de weinige landen waarvan Pyongyang soms steun krijgt in de VN

Rusland heeft binnen de Verenigde Naties meegewerkt aan sancties tegen het Noord-Koreaanse regime van Kim Jong-un, maar het is een van de weinige landen waarvan Pyongyang soms steun krijgt. De banden tussen beide gaan ver terug, want Moskou en Peking waren de grote communistische broers die de Noord-Koreanen hielpen tijdens de oorlog met het zuiden en de Amerikanen, begin jaren vijftig van de vorige eeuw.

Tijdens eerdere gesprekken die moesten leiden tot ontwapening door Noord-Korea, tussen 2003 en 2008, was Rusland een van de zes partijen aan tafel.

Geen hulp aan Pakistan Pyongyang haalt niet alleen met Rusland de banden aan. Vorige week was ook de Indiase minister van buitenlandse zaken Vijay Kumar Singh op bezoek in Noord-Korea. Dat verraste buitenlandse waarnemers, want er was de laatste jaren weinig contact tussen New Delhi en Pyongyang. India heeft een duidelijk belang bij betere betrekkingen met Noord-Korea, schrijft de Chinese staatskrant Global Times. De Indiërs verdenken het regime in Pyongyang ervan dat het nucleaire technologie heeft verkocht aan Pakistan. Singh zou nu de verzekering willen dat Noord-Korea de Pakistanen niet verder helpt met het ontwikkelen van kernwapens. Pakistan en India hebben beide atoomwapens en zijn verwikkeld in een langdurend grensconflict.